Alapjogokért Központ: Magyar Péterék csak Donald Tuskék csalással elnyert hatalmának kudarcát ismételnék meg

Az Alapjogokért Központ Magyar-Lengyel Szabadság Intézetének a „Csalással elnyert hatalom - hogyan titkolják a globalisták valódi céljaikat a nyilvánosság elől” című kutatása rámutat, hogy 2023 előtt Lengyelországban olyan választási kampány zajlott, amelyben nemzetközi és helyi baloldali-globalista erők összefogtak a jobbközép Jog és Igazságosság (PiS) kormányának leváltására.

Manfred Weber (b), az Európai Néppárt (EPP) elnöke kezet fog Magyar Péterrel, a Tisza Párt vezetőjével a Hilton Buda teraszán, 2024. június 14-én (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

Az Alapjogokért Központ szerint Magyar Péterék célja Brüsszel kiszolgálása és megszorítások bevezetése

Az elemzés hangsúlyozza: ugyanazok az erők támogatják Magyar Pétert, akik Donald Tusk mögé álltak – Ursula von der Leyen, Manfred Weber, Volodimir Zelenszkij és persze a Soros Györgyhöz köthető hálózatok. A jelentés szerint nem véletlen, hogy a Tisza Párt „Tisza-adó” néven ismert tervezete brutális megszorításokat tartalmaz, hiszen