Alapjogokért Központ: Magyar Péterék csak Donald Tuskék csalással elnyert hatalmának kudarcát ismételnék meg

Az Alapjogokért Központ Magyar-Lengyel Szabadság Intézetének a „Csalással elnyert hatalom - hogyan titkolják a globalisták valódi céljaikat a nyilvánosság elől” című kutatása rámutat, hogy 2023 előtt Lengyelországban olyan választási kampány zajlott, amelyben nemzetközi és helyi baloldali-globalista erők összefogtak a jobbközép Jog és Igazságosság (PiS) kormányának leváltására.
Az elemzés hangsúlyozza: ugyanazok az erők támogatják Magyar Pétert, akik Donald Tusk mögé álltak – Ursula von der Leyen, Manfred Weber, Volodimir Zelenszkij és persze a Soros Györgyhöz köthető hálózatok. A jelentés szerint nem véletlen, hogy a Tisza Párt „Tisza-adó” néven ismert tervezete brutális megszorításokat tartalmaz, hiszen
a globalista elit célja mindenhol ugyanaz: a szuverenista kormányok eltávolítása és megszorítások bevezetése.
A kutatás megállapítja: Donald Tusk kormányzása csalódást okozott, mert mostanra egy működésképtelen állam, széteső egészségügy, botrányos forráselosztás és az alkotmányos szabályok áthágása jellemzi Lengyelországot.
A választóknak tett ígéretek döntő többsége üres szólam maradt, a társadalomra pedig újabb terhek hárultak.
A Magyar-Lengyel Szabadság Intézet tanulmánya arra figyelmeztet, hogy ha Magyar Péter kerülne hatalomra, akkor Magyarországon a lengyel forgatókönyv ismétlődne meg. Az uniós pénzek nem a magyar emberekhez, hanem külső érdekcsoportokhoz folynának el, miközben a családok és a munkavállalók megszorításokkal és elszegényedéssel szembesülnének.