Alapjogokért Központ

Alapjogokért Központ: Magyar Péterék csak Donald Tuskék csalással elnyert hatalmának kudarcát ismételnék meg

Donald Tusk hatalomra jutása Lengyelországban nem a választók ígéreteinek teljesítéséről szólt, hanem a brüsszeli-globalista elit akaratának végrehajtásáról. Az Alapjogokért Központ kutatása arra figyelmeztet: Magyar Péter egy hasonló, a hazája érdekeit megtagadó utat járna be, ha a Tisza Párt kormányra kerülne Magyarországon.
Az Alapjogokért Központ Magyar-Lengyel Szabadság Intézetének a „Csalással elnyert hatalom - hogyan titkolják a globalisták valódi céljaikat a nyilvánosság elől” című kutatása rámutat, hogy 2023 előtt Lengyelországban olyan választási kampány zajlott, amelyben nemzetközi és helyi baloldali-globalista erők összefogtak a jobbközép Jog és Igazságosság (PiS) kormányának leváltására.

Manfred Weber (b), az Európai Néppárt (EPP) elnöke kezet ráz Magyar Péterrel, a Tisza párt vezetőjével a budapesti Hilton Buda szálloda teraszán, 2024. június 14-én. Weber a Tisza Párt napokkal korábban megválasztott EP-képviselőjének meghívására érkezett Budapestre. (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)
Manfred Weber (b), az Európai Néppárt (EPP) elnöke kezet fog Magyar Péterrel, a Tisza Párt vezetőjével a Hilton Buda teraszán, 2024. június 14-én (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

Az Alapjogokért Központ szerint Magyar Péterék célja Brüsszel kiszolgálása és megszorítások bevezetése

Az elemzés hangsúlyozza: ugyanazok az erők támogatják Magyar Pétert, akik Donald Tusk mögé álltak – Ursula von der Leyen, Manfred Weber, Volodimir Zelenszkij és persze a Soros Györgyhöz köthető hálózatok. A jelentés szerint nem véletlen, hogy a Tisza Párt „Tisza-adó” néven ismert tervezete brutális megszorításokat tartalmaz, hiszen 

a globalista elit célja mindenhol ugyanaz: a szuverenista kormányok eltávolítása és megszorítások bevezetése.

Szánthó Miklós: Ha Magyar Péter jön, Brüsszel parancsai jönnek vele

A kutatás megállapítja: Donald Tusk kormányzása csalódást okozott, mert mostanra egy működésképtelen állam, széteső egészségügy, botrányos forráselosztás és az alkotmányos szabályok áthágása jellemzi Lengyelországot. 

A választóknak tett ígéretek döntő többsége üres szólam maradt, a társadalomra pedig újabb terhek hárultak.

A Magyar-Lengyel Szabadság Intézet tanulmánya arra figyelmeztet, hogy ha Magyar Péter kerülne hatalomra, akkor Magyarországon a lengyel forgatókönyv ismétlődne meg. Az uniós pénzek nem a magyar emberekhez, hanem külső érdekcsoportokhoz folynának el, miközben a családok és a munkavállalók megszorításokkal és elszegényedéssel szembesülnének.

Magyar Péter adóemelési terve is brüsszeli igényeket szolgál ki

 

