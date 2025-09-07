Hírlevél

Rendkívüli

Ukrajna megtámadta a Barátság kőolajvezetéket – veszélyben Magyarország energiaellátása?

Magyar Péter

Drón leplezte le: senki sem kíváncsi Magyar Péterre Kötcsén

Deák Dániel drónfelvétellel leplezte le, hogy alig néhányan voltak kíváncsiak Magyar Péterre Kötcsén, amikor színpadra állt. A XXI. Század Intézet elemzője szerint a Tisza Párt igyekszik eltitkolni, mekkora a valós támogatottságuk, ugyanúgy, ahogy adóterveiket is rejtegetik. A képek egyértelműen cáfolják Magyar Péter nagygyűlésről szóló narratíváját.
Magyar PéterKötcsedrón

Deák Dániel a Facebookon osztotta meg a felvételt, amely 11:38-kor készült, éppen akkor, amikor Magyar Péter színpadra lépett. A kép tanúsága szerint mindössze néhány ember hallgatta a Tisza Párt elnökét.

Magyar
Magyar Péter útban Kötcse felé. Fotó: Mirkó István

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”

Az elemző emlékeztetett Tarr Zoltán szavaira, amelyek szerint a Tisza tudatosan titkolja valós szándékait.

Ők nem fogják bevallani, hogy a mai kötcsei tiszás rendezvényre milyen kevés embert tudtak mozgósítani. Ezért posztolom én!”

– írta Deák.

Magyar Péter eltitkolt adótervei és eltitkolt kudarcai

A drónfotó nemcsak a kötcsei esemény üresjáratait mutatja meg, hanem szimbolikus is: ahogyan a Tisza Párt nem beszél nyíltan a progresszív adótervekről, ugyanúgy hallgat a rendezvényeik kudarcos részvételéről is.

 

