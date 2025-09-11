Menczer: Magyar Péter előtt nem voltak életveszélyes fenyegetések a belpolitikában

Hírlevél

„Mindenki tud már a Tisza-adóról, mindenki tud a valódi szándékukról, mindenki tud arról, hogy át akarják verni az embereket és el akarják venni a pénzüket. Ilyenkor mi marad? Az, amit látunk. Hangoskodás, balhé, kakaskodás. Lökdösődés, fenyegetőzés, főbelövés, felakasztás” – fejtette ki Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója csütörtöki Facebook-videójában. Magyar Péter előtt ilyesmi nem volt a magyar belpolitikában.
Menczer Tamás megjegyezte: Magyar Péter előtt ilyesmi nem volt a magyar belpolitikában. 

„Néhány kampányt megvívtunk már, néhány ellenféllel megvívtunk már. Ilyesmi nem volt. Ezt Magyar Péter hozta be, és természetesen minden jóérzésű közösségnek, és (…) 

a normálisra csak egy kicsit hasonlító világban ezt mindenkinek el kell utasítania” 

– fogalmazott.

Magyar Péter, MagyarPéter, Tisza Párt, TiszaPárt, Kötcse, 2025. 09. 07.
Magyar Péter beszédet mond a kötcsei Hősök terén, 2025. szeptember 7-én (Fotó: Mirkó István/Origo)

Menczer ezután visszautalt a tavaly decemberi, emlékezetes pécsi szóváltására Magyar Péterrel. 

„Pécsen én mit csináltam? Pécsen a legdurvább, amit én mondtam Magyar Péternek, az az volt, hogy kipukkadt a lufi, vége van, Kicsi. Ez volt a legdurvább, amit én mondtam Magyar Péternek.”

Nem fenyegettem, nem akartam fölakasztani, nem akartam lelőni, nem lökdöstem, nem csináltam vele semmit. Annyit mondtam neki, hogy vége van, Kicsi. 

Kétségkívül ezt őszintén, férfiasan, ha lehet ilyet mondani, az arcába mondtam. Szemtől szembe” – fejtette ki a kommunikációs igazgató.

 

