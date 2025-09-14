Magyar Péter gyűlöletkeltéssel és lincshangulat szításával próbálja mozgósítani híveit

Magyar Péter hatalomvágy- és bosszú-vezérelt, és a választók jövőre lesöprik majd a politikai színtérről – írta Kocsis Máté közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője azt is hozzátette, a Tisza vezetője gyűlöletkeltéssel és lincshangulat szításával próbálja mozgósítani híveit, miközben már a saját táborában is sokan kinevetik.

Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

„Látom, még a vasárnap délelőttjeidet is gyűlöletkeltéssel töltöd. Mai írásodnak mindjárt az elején azzal teszed magad közröhej tárgyává, hogy a harminc évvel ezelőtti ruandai népirtókhoz hasonlítod Orbán Viktort. Te forrófejű bohóc” – teszi hozzá Kocsis Magyar Péternek címezve.

A Fidesz frakcióvezetője felhívta a figyelmet arra, hogy

a nagy többség ma már látja, hogy csak a hatalom- és bosszúvágy munkálkodik Magyar Péterben, semmi más.

Magyar Péter ezért hergel

Kocsis szerint Magyar Péterben azért van bosszúvágy, mert nem sertepertélhet és garázdálkodhat a Fidesz környékén a kierőszakolt sokmilliós kamu állásaiért.

„Szóval ne hergeld hülyeségekkel a lebutított szektádat, kérlek, mert

csak tovább szítod az országban a gyűlöletet.

Ahogy szítod mindenkivel szemben, aki nincs elalélva tőled. Sokszor azt sem tudod, melyik vármegyében vagy, meg azt sem, hogy melyik költőnk hol született (ezért még a sajátjaid is kiröhögnek), de

arra azért van eszed, hogy azonnal lincshangulatot gerjessz, egyoldalúan üvöltözz a mikrofonba a verőlegényeid mögül,

és építsd a gyilkos indulatokat az emberekben. (És ezért persze sokak megvetését is saját irányodba.) Szóval légyszi, te csak ne papolj szeretetországról, békés, mosolygós Magyarországról, miközben a te képed már beleöregedett a gyűlölködésbe. Te erőszakos bohóc”– írta.