Rendkívüli

Halálzóna és mészárlás: jön a háború legvéresebb csatája

Deák Dániel

Magyar Péter hiába tagad, most Bod Péter Ákos buktatta le

A Tisza közeli figurák rendre lebuktatják. A Tisza-szigetek egyik kedvelt előadója, Bod Péter Ákos nyíltan kimondta, hogy mi a helyzet. Magyar Péter hiába is tagadja terveit.
Deák DánielTisza-adólebukásBod Péter ÁkosMagyar Péter

Zseniális, Magyar Péter minden erejét bevetve próbálja tagadni, hogy megszorításokra és adóemelésekre készül, erre a Tisza közeli figurák rendre lebuktatják. A Tisza-szigetek egyik kedvelt előadója, Bod Péter Ákos nyíltan kimondta, hogy mi a helyzet – hangzik el Deák Dánielnek, a Nézőpont Intézet vezető elemzőjének csütörtöki videó-bejegyzésében.

BokrosLajos, HornGyula, Magyar Péter
Bokros Lajos, Horn Gyula, Magyar Péter: összenő, ami összetartozik. A Bokros-csomag után jön a Magyar-csomag?
Fotó: X/Tűzfalcsoport

Bod Péter Ákos elmondja a videóban, hogy

Magyar Péternek a megszorításokat „folytatnia kell”, ezért nagyon bölcsen Magyar Péter erről nem beszél,

ők nem kérdeznek rá, mint elemzők, az újságírók néha kérdezgetik, de összenéznek velük, és tudják, miről van szó.

Magyar Péter bármit mondhat, nem lehet neki hinni

„Ez a gondolkodásmód teljesen összhangban van azzal, amit a Tisza alelnöke, Tarr Zoltán is mondott.

- Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Mondhat tehát bármit Magyar Péter a kampányban, nem lehet neki hinni. A Tisza valójában adóemelésre és megszorításokra készül”

– világít rá Deák Dániel.

 

