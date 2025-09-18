Magyar Péter hiába tagad, most Bod Péter Ákos buktatta le

Zseniális, Magyar Péter minden erejét bevetve próbálja tagadni, hogy megszorításokra és adóemelésekre készül, erre a Tisza közeli figurák rendre lebuktatják. A Tisza-szigetek egyik kedvelt előadója, Bod Péter Ákos nyíltan kimondta, hogy mi a helyzet – hangzik el Deák Dánielnek, a Nézőpont Intézet vezető elemzőjének csütörtöki videó-bejegyzésében.
Bod Péter Ákos elmondja a videóban, hogy
Magyar Péternek a megszorításokat „folytatnia kell”, ezért nagyon bölcsen Magyar Péter erről nem beszél,
ők nem kérdeznek rá, mint elemzők, az újságírók néha kérdezgetik, de összenéznek velük, és tudják, miről van szó.
„Ez a gondolkodásmód teljesen összhangban van azzal, amit a Tisza alelnöke, Tarr Zoltán is mondott.
- Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.
Mondhat tehát bármit Magyar Péter a kampányban, nem lehet neki hinni. A Tisza valójában adóemelésre és megszorításokra készül”
– világít rá Deák Dániel.