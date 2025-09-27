A Tisza hívei elszabadultak: halálos fenyegetések és vérszomjas kommentek lepték el Magyar Péter oldalát

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Szőlő utcai javítóintézetben történtek kapcsán továbbra is suttogó propagandával hergeli a híveit a kormánypártok ellen − írta a Magyar Nemzet.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az ügy egyik vádlottja kijelentette a Parlamentben hétfőn, hogy nem hagyja magát megfélemlíteni, Magyar Péter hívei viszont nem finomkodnak a kommentszekcióban

Fotó: semjenzsolt.hu

A Tisza hívei körében mindeközben már általánossá kezdenek válni a gyilkosságra és illegális cselekedetek végrehajtására való felszólítás. Magyar Péter közösségimédia-oldalán közzétett bejegyzése alá az egyik tiszás kommentelő az írta,

Ceausescu is az utolsó pillanatig ugráltatta a rendőröket, mondjuk az utolsó utasításokat már nem hajtották végre. Viszont a feleségével együtt lőtték le őket élő adásban! Jó lenne, ha itthon is így történne, de elég volna, ha börtön lenne a vége.

Szintén Magyar Péter bejegyzése alatt egy másik kommentelő Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes öngyilkosságáról álmodozott, azt írta:

Reméljük, öngyilokba menekül!

Azonban volt olyan is aki a kommunizmus legsötétebb éveit idéző módon munkatáborba zárná és kasztráltatná Semjén Zsoltot egy olyan cselekedetért, amit valójában meg sem tett.