Rendkívüli

Brékó! Brékó! Bemutatjuk a Tisza 106 jelöltjét!

Magyar Péter

Brékó! Brékó! Bemutatjuk a Tisza 106 jelöltjét!

Újabb halasztás a Tisza Pártnál: október helyett csak novemberben mutatják be jelöltjeiket. Magyar Péter láthatóan húzza az időt, de a nagy kérdés továbbra is ott lebeg: vajon lesz bárki más a listán, vagy mind a 106 körzetben ő indulna? A káosz szembetűnő.
Magyar Péterpártvezérjelöltlista

A Tisza Párt novemberre tolta a jelöltbemutatót — talán azért, mert a 106 névből egyelőre csak Magyar Péter biztos?

Magyar
Vajon mi a Tisza terve? Magyar Péter osztódással szaporodik és mindenhol ő indul? A fotón: Magyar Péter. Forrás: Blikk

A baloldali párt korábban októberre ígérte a teljes jelöltlistát, most azonban közölték: novemberben kerül sor a bemutatóra. Egy hónappal tovább várhat az ország, hogy megtudja, 

egyáltalán vannak-e valódi emberek a párt mögött?

Magyar Péter egyszemélyes showműsora?

A választási felkészülés finoman szólva sem tűnik gördülékenynek. Magyar Péter az egyetlen ismert arc, a többiek kiléte teljes homályban maradt. Sokan már viccelődnek: lehet, hogy mind a 106 jelölt maga Magyar Péter lesz?

Hiszen az önimádat mintapéldájaként tündöklő pártvezér korábban valóban így fogalmazott:

nem fogunk 106 darab Magyar Pétert egyéni képviselőnek indítani, pedig felmerült egyesekben, hogy névváltoztatással ezt is lehetne csinálni.”

Ezt a részt 01:29:20-tól nézhetik meg az alábbi videóban.

Amikor a nagy szavak mögül eltűnnek az emberek

A Tisza Párt folyamatosan kormányváltásról és rendszerváltásról beszél, de még mindig nem tud felmutatni egy valódi pártstruktúrát. Így egyre inkább úgy tűnik, hogy nem pártról, hanem egyetlen ember politikai ambícióiról van szó.

 

