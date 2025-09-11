Hírlevél

Az archívum nem felejt: Magyar Péter így dicsérte a Fidesz-kormányt

A HírTV egy rövid, de csípős „no comment” bejátszót készített arra az aranykorra emlékeztetve, amikor Magyar Péter még nem a Tisza Párt feketeöves rendszerkritikus hazudozója volt, hanem a Diákhitel Központ elégedett első embere. Akkoriban Magyar Péter számára még minden kerek és remek volt: a kormány családpolitikája „nagyon jó modell”, a kamat „történelmi mélyponton”, a HírTV pedig nyilván egy „tiszteletreméltó médium”.
Van valami meghatóan emberi abban, amikor egy olyan politikai „új arc”, mint Magyar Péter az archív képeken úgy tűnik fel, hogy szinte magát sem ismeri fel. 

Magyar Péter szerint: a fidesz kormány nem csak beszél róla, hanem tesz is a családokért.
Magyar Péter a Diákhitel Központ vezetőjeként még mindennel nagyon elégedett volt. Fotó: YouTube

Varga Judit férjeként Magyar Péter még úgy gondolta, hogy a Fidesz családpolitikája jó

A HírTV egyik rövid bejátszója pontosan ezt a nosztalgiaérzést váltja ki az emberben: Magyar Péter, napjaink önjelölt ellenzéki fenegyereke, pár éve még boldogan áradozott arról, hogy a kormány milyen briliánsan bánik a családokkal és a fiatalokkal.

Nagyon örültem annak a lehetőségnek, hogy itt a tusványosi táborban tartottam tegnap előadást. A valaha volt legkedvezőbb feltételekkel lehet igénybe venni ezt a szabad felhasználású hitelt. Történelmi mélyponton, 1,99%-on van a kamat”

– mondta nem is olyan régen, és úgy csillogott a szeme, mintha legalábbis ő találta volna fel a diákhitelt.

De nem állt meg itt.

Alig több mint hét év az átlagos visszafizetési idő és nagyon-nagyon kevés a bedőlt hitel, 1% körül van”

– tette hozzá, magabiztos meggyőződést sugárzóan.

A legszebb rész pedig az, amikor a családpolitikáról beszélt.

Ha megszületik a második gyerek, akkor az édesanya diákhitelének 50%-át elengedjük, ha pedig megszületik a harmadik gyermek, akkor a teljes diákhitelt”

– mondta büszkén. Majd megjegyezte:

Amit a kormány letett az asztalra csomagként ezen a területen, az egy nagyon jó modell.”

Igen, jól olvasta a kedves olvasó: „nagyon jó modell”.

Ezt mondta.

Ekkoriban még nem Brüsszelből diktálták neki a mondatokat, és a HírTV nem „gonosz propagandacsatorna” volt a számára, hanem tisztes partner a szakmai kommunikációban.

A bejátszó végén, pedig kegyelemdöfésként még ezt is hallhatjuk a manapság mindent sz...ó Magyar Pétertől:

Most azt látjuk, hogy Magyarországon a kormány nemcsak beszél erről a politikáról, hanem tesz is ennek támogatásáért.”

Köszönjük Magyar Péternek!

Ehhez nincs mit hozzátenni.

Az archívum nem felejt, és talán az emberek sem.

 

