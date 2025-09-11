Az archívum nem felejt: Magyar Péter így dicsérte a Fidesz-kormányt

Van valami meghatóan emberi abban, amikor egy olyan politikai „új arc”, mint Magyar Péter az archív képeken úgy tűnik fel, hogy szinte magát sem ismeri fel.

Magyar Péter a Diákhitel Központ vezetőjeként még mindennel nagyon elégedett volt. Fotó: YouTube

Varga Judit férjeként Magyar Péter még úgy gondolta, hogy a Fidesz családpolitikája jó

A HírTV egyik rövid bejátszója pontosan ezt a nosztalgiaérzést váltja ki az emberben: Magyar Péter, napjaink önjelölt ellenzéki fenegyereke, pár éve még boldogan áradozott arról, hogy a kormány milyen briliánsan bánik a családokkal és a fiatalokkal.

Nagyon örültem annak a lehetőségnek, hogy itt a tusványosi táborban tartottam tegnap előadást. A valaha volt legkedvezőbb feltételekkel lehet igénybe venni ezt a szabad felhasználású hitelt. Történelmi mélyponton, 1,99%-on van a kamat”

– mondta nem is olyan régen, és úgy csillogott a szeme, mintha legalábbis ő találta volna fel a diákhitelt.

De nem állt meg itt.

Alig több mint hét év az átlagos visszafizetési idő és nagyon-nagyon kevés a bedőlt hitel, 1% körül van”

– tette hozzá, magabiztos meggyőződést sugárzóan.

A legszebb rész pedig az, amikor a családpolitikáról beszélt.

Ha megszületik a második gyerek, akkor az édesanya diákhitelének 50%-át elengedjük, ha pedig megszületik a harmadik gyermek, akkor a teljes diákhitelt”

– mondta büszkén. Majd megjegyezte:

Amit a kormány letett az asztalra csomagként ezen a területen, az egy nagyon jó modell.”

Igen, jól olvasta a kedves olvasó: „nagyon jó modell”.

Ezt mondta.

Ekkoriban még nem Brüsszelből diktálták neki a mondatokat, és a HírTV nem „gonosz propagandacsatorna” volt a számára, hanem tisztes partner a szakmai kommunikációban.

A bejátszó végén, pedig kegyelemdöfésként még ezt is hallhatjuk a manapság mindent sz...ó Magyar Pétertől:

Most azt látjuk, hogy Magyarországon a kormány nemcsak beszél erről a politikáról, hanem tesz is ennek támogatásáért.”

Köszönjük Magyar Péternek!

Ehhez nincs mit hozzátenni.

Az archívum nem felejt, és talán az emberek sem.