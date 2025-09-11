Az archívum nem felejt: Magyar Péter így dicsérte a Fidesz-kormányt

Van valami meghatóan emberi abban, amikor egy olyan politikai „új arc”, mint Magyar Péter az archív képeken úgy tűnik fel, hogy szinte magát sem ismeri fel.
A HírTV egyik rövid bejátszója pontosan ezt a nosztalgiaérzést váltja ki az emberben: Magyar Péter, napjaink önjelölt ellenzéki fenegyereke, pár éve még boldogan áradozott arról, hogy a kormány milyen briliánsan bánik a családokkal és a fiatalokkal.
Nagyon örültem annak a lehetőségnek, hogy itt a tusványosi táborban tartottam tegnap előadást. A valaha volt legkedvezőbb feltételekkel lehet igénybe venni ezt a szabad felhasználású hitelt. Történelmi mélyponton, 1,99%-on van a kamat”
– mondta nem is olyan régen, és úgy csillogott a szeme, mintha legalábbis ő találta volna fel a diákhitelt.
De nem állt meg itt.
Alig több mint hét év az átlagos visszafizetési idő és nagyon-nagyon kevés a bedőlt hitel, 1% körül van”
– tette hozzá, magabiztos meggyőződést sugárzóan.
A legszebb rész pedig az, amikor a családpolitikáról beszélt.
Ha megszületik a második gyerek, akkor az édesanya diákhitelének 50%-át elengedjük, ha pedig megszületik a harmadik gyermek, akkor a teljes diákhitelt”
– mondta büszkén. Majd megjegyezte:
Amit a kormány letett az asztalra csomagként ezen a területen, az egy nagyon jó modell.”
Igen, jól olvasta a kedves olvasó: „nagyon jó modell”.
Ezt mondta.
Ekkoriban még nem Brüsszelből diktálták neki a mondatokat, és a HírTV nem „gonosz propagandacsatorna” volt a számára, hanem tisztes partner a szakmai kommunikációban.
A bejátszó végén, pedig kegyelemdöfésként még ezt is hallhatjuk a manapság mindent sz...ó Magyar Pétertől:
Most azt látjuk, hogy Magyarországon a kormány nemcsak beszél erről a politikáról, hanem tesz is ennek támogatásáért.”
Köszönjük Magyar Péternek!
Ehhez nincs mit hozzátenni.
Az archívum nem felejt, és talán az emberek sem.