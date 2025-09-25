Már bukott Jobbik-elnököt is utánoz Magyar Péter

Ismert, Magyar Péter ugyanis néhány nappal ezelőtt egy papírbábot cipelt fel magával a színpadra Miskolcon, ami Orbán Viktort ábrázolja. A Tisza Párt elnöke mindenképp azt szeretné, ha a miniszterelnök vele vitatkozna, és azt mondja, hogy mostantól hordani fogja magával a papírbábot szerte az országban.

Magyar Péter már papírbábukhoz beszél

Az EP-képviselő szerint kérdezni is lehet majd a tiszás fórumokon Orbán Viktortól, és ő fog helyette válaszolni. A miskolci rendezvényen a papírbábot végig a színpadon tartotta Magyar Péter, többször fogdosta, és beszélt is hozzá.

A különös eset után a Magyar Nemzet arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péter látszólagos agymenése nem önálló találmány. Ugyanezt a politikai kommunikációt folytatta korábban a Jobbik elnökeként Jakab Péter is, őt másolja a Tisza-vezér.

Magyar Péter Jakab Pétert is majmolja már Fotó: Hírtv.hu

Felidézték, az egykori pártelnök 2018-ban –miután együtt tüntetett Gyurcsány Ferencékkel a közmédiánál (akikkel szemben a Jobbik létrejött) – , bement a Hír TV műsorába, hogy Orbán Viktornak beolvassa a tüntetők öt pontját.

Most

Magyar Péter a miniszterelnöknek címezve úgy beszélt, mintha a kormányfő otthon a televízió képernyője előtt ült volna, egy képzelt diskurzust bemutatva vele a nézőknek. Magyar Péterék tehát önálló gondolatok, tervek hiányában más pártok kommunikációs stratégiájából próbálnak összerakni egy sajátot.

Erre utalhat az is, hogy Magyar Péter éppen aznapra hívta Kötcsére a támogatóit szeptember elején, amikor a Fidesz. A kormánypártok nála hónapokkal korábban meghirdették a rendezvényt, de Magyar Péter megpróbálta úgy tálalni, mintha a Fidesz másolta volna őt. Legutóbb pedig Orbán Viktor bejelentette: október 23-ára békemenetet szerveznek Budapesten. Alig telt el néhány óra, Magyar Péter arról írt, hogy nemzeti menetet szervez Budapestre.

Korábban Magyar Péter még a Békemeneten vett részt (Forrás: Facebook)

„Ami történik, az alapvetően arról árulkodik, hogy a Tisza Párt nem tud újítani, nem tud érdemi fordulatot elérni, miután számára kedvezőtlen politikai dinamika alakult ki. A Tisza-adó és a többi említett ügy miatt a pártelnök egyértelműen lejtőre került, most pedig kapkodva próbál valahogy úrrá lenni a helyzeten, és a jelek szerint ez abban merül ki, hogy igyekszik mindenütt ellopni a show-t a jobboldaltól” – mondta a Magyar Nemzetnek minderről Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője.