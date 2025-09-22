Kamu számokkal dicsekszik Magyar Péter – ennyi Tisza sziget van valójában

Egy, a Magyar Nemzet birtokába került belső nyilvántartás szerint a Tisza-szigetek valós száma mindössze 1570, a tagság pedig kevesebb mint 28 ezer fő. E két fő mutató jócskán elmarad a Magyar Péter által korábban említett számoktól.

Jelenleg több, mint 2200 szigetben, majd' 50 ezren vesznek részt a Tisza országos és helyi tevékenységében”

– mondta a Tisza vezére pénteken.

Forsthoffer Ágnest, a párt nemrég megválasztott alelnökét nevezték ki a Tisza-szigetek új vezetőjének (Forrás: Facebook/Forsthoffer Agnes)

Forsthoffer Ágnest nevezte ki Magyar Péter a Tisza-szigetek élére

A pártelnök azt is bejelentette, hogy a Tisza Párt néhány hete kinevezett alelnöke veszi át a Tisza-szigetek vezetését. Az a Forsthoffer Ágnes, akinek családja még a szocialista rendszerben vált sikeressé, és számos Balaton környéki ingatlannal büszkélkedhet.