Saját híveit kábítja Magyar Péter: versenyezteti őket, pedig már rég döntött

Minden korábbinál nagyobb a létszámhiány a Tisza Pártnál: Magyar Péter ugyanis szinte már könyörög a képviselőjelöltekért. Mint a Magyar Nemzet felidézi: a Tisza-vezér közösségi oldalán (hol máshol?) jelentette be, hogy nyílt pályázatot hirdetnek az országgyűlési képviselőjelölti helyekre. A legutóbbi, júliusi közlése szerint a 106 egyéni jelöltet november végén jelentik be, egy többfordulós előválasztást követően.
Valójában azonban ez a folyamat jóval korábban megkezdődött: a Tisza Párt tavaly ősszel már meghirdetett egy „castingot” a képviselőjelölti helyekre,
a Magyar Péter által akkor bejelentett jelentkezési határidő november 20-án volt. Nem sokkal később, 2025 elején
Magyar már előrehozott választást követelt, nem későbbre, mint április második felére tette (volna) a választást, egyúttal bejelentette, hogy a pártja kampányüzemmódba kapcsolt.
Akkoriban azt állította: özönlenek hozzájuk a potenciális képviselőjelöltek, és akár egyetlen nap alatt képesek lennének mind a 106 egyéni körzetben jelöltet állítani. Ehhez képest másfél év alatt sem sikerült összeszednie egyéni jelöltjeit.
Magyar Péter most újabb toborzást hirdetett… Legújabban azt állítja, hogy szeptember 30-án jelentik be a saját körzetén kívül mind a 105 egyéni körzetben a jelölteket – 315-öt, mert minden körzetben, minden választókerületben három embert neveznek meg.
A Magyar Nemzet információi szerint azonban
Magyar Péter jelöltjeinek a sorsa már rég eldőlhetett,
vagyis akik mostanában jelentkeznek a felhívására, azok könnyen csalódhatnak. A lap a Budapest Info értesüléseit idézve azt írja: nem lesz mindenhol valódi belső előválasztás a Tisza Pártban, helyette irányított szavazás jön, vagy Magyar Péter egyszerűen bejelenti a leegyeztetett neveket.
Az információk arra utalnak, hogy Budapest 10-es országgyűlési választókörzetében Kulcsár Krisztián, a 9-esben, Csepelen és környékén Rost Andrea, a 4-esben Lukács Gábor lesz a Tisza jelöltje. Nagy Ervin dunaújvárosi pozíciója is biztos, ahogy Forsthoffer Ágnesé is, aki Veszprém vármegye 2-es körzetében lesz képviselőjelölt. A Budapest Info szerint mind a 106 jelöltet Magyar Péter hagyja jóvá. Ő maga pedig – amint azt már idén tavasszal kinyilvánította – a Budapest XII. kerületét magában foglaló körzetben fog elindulni a választáson. Ebben a körzetben tehát nem is várható tiszás előválasztás.