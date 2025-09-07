Maroknyi támogatóval, nagy hanggal érkezett Magyar Péter

Ahogy megérkezett a faluba, Magyar Péter rögtön a sajtót támadta: a TV2 riporterének kérdésére nem volt hajlandó válaszolni, mondván, csak élő adásban nyilatkozik neki. A Magyar Nemzet helyszíni beszámolója szerint a politikust főként újságírók kísérték, támogatóiból azonban meglehetősen kevés akadt.
A Tisza elnöke azt állította, hirtelen ötlettől vezérelve indult el Balatonöszödről gyalog, néhány hűséges követője társaságában. A helyiek azonban nem mutattak túl nagy lelkesedést: az egyik ház falán Fidesz-zászló fogadta a baloldal üdvöskéjét.
A kevés számú tiszás szimpatizáns nem tudott mással kitűnni, mint hogy a helyszínen dolgozó Hír TV riporterét, Futó Boglárkát kezdték inzultálni.
Míg Magyar Péter arról beszélt, hogy félelem uralja a kötcsei találkozót, a valóság ennek éppen az ellenkezőjét mutatta.
Mindenki jókedvű, már készül az ebéd”
– írta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, hozzátéve: délután Orbán Viktor ismerteti a 2026-os győzelmi tervet.
A Kötcsei Piknik hivatalos programja is nyilvánosságra került. A napot Orbán Viktor miniszterelnök 16 órakor kezdődő beszéde zárja, amelyről a Magyar Nemzet élőben tudósít.