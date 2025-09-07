Maroknyi támogatóval, nagy hanggal érkezett Magyar Péter

Ahogy megérkezett a faluba, Magyar Péter rögtön a sajtót támadta: a TV2 riporterének kérdésére nem volt hajlandó válaszolni, mondván, csak élő adásban nyilatkozik neki. A Magyar Nemzet helyszíni beszámolója szerint a politikust főként újságírók kísérték, támogatóiból azonban meglehetősen kevés akadt.

Magyar Péter. Fotó: atv.hu

Magyar Péter maroknyi hívével érkezett

A Tisza elnöke azt állította, hirtelen ötlettől vezérelve indult el Balatonöszödről gyalog, néhány hűséges követője társaságában. A helyiek azonban nem mutattak túl nagy lelkesedést: az egyik ház falán Fidesz-zászló fogadta a baloldal üdvöskéjét.

Magyar Péter megérkezett trollkodni Kötcsére. Fotó: Mirkó István

Hívei a Hír TV riporterét inzultálták

A kevés számú tiszás szimpatizáns nem tudott mással kitűnni, mint hogy a helyszínen dolgozó Hír TV riporterét, Futó Boglárkát kezdték inzultálni.

„Rettegés” helyett jókedv a pikniken

Míg Magyar Péter arról beszélt, hogy félelem uralja a kötcsei találkozót, a valóság ennek éppen az ellenkezőjét mutatta.

Mindenki jókedvű, már készül az ebéd”

– írta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, hozzátéve: délután Orbán Viktor ismerteti a 2026-os győzelmi tervet.

Részletes program

A Kötcsei Piknik hivatalos programja is nyilvánosságra került. A napot Orbán Viktor miniszterelnök 16 órakor kezdődő beszéde zárja, amelyről a Magyar Nemzet élőben tudósít.