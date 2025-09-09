Magyar Péter kordonok mögé szorította a közmédiát, menekült a kérdések elől

Hétfő este Vecsésen ismét bebizonyosodott, hogy Magyar Péter nem tűri a kritikus kérdéseket. Amikor az M1 riportere, Császár Attila szót kért, hogy választ kapjon Tarr Zoltán etyeki kijelentéseire, a Tisza Párt vezetője nem a nyílt vitát választotta: röviden hárított, majd elsietett a helyszínről.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Fotó: AFP

Magyar Péter nem tűri a kritikát

A történtek jól mutatják, hogyan bánik a Tisza Párt a független sajtóval. Az M1 stábját a szervezők egyszerűen kizárták a fórumról, kordonok mögé szorítva tartották őket, így a közmédia kamerái nem juthattak a színpad közelébe. Miközben Magyar Péter hazugsággal vádolta meg a riportert, valójában a stábnak esélye sem volt kérdéseket feltenni.

Kényelmetlen kérdések, elhallgatott válaszok

A közmédia újságírója arra volt kíváncsi, mennyire kell komolyan venni Tarr Zoltán szavait, aki korábban arról beszélt, hogy a választások után „mindent lehet”, csak most nem szabad kimondani a terveket. Ez a kérdés láthatóan kellemetlen volt a pártelnöknek. Magyar Péter nem adott érdemi választ, helyette inkább személyeskedéssel próbálta elterelni a figyelmet.

Elhallgattatás helyett párbeszéd kellene

Az ügy újabb figyelmeztető jel: a Tisza Párt vezetője nem a nyilvánosság előtt kíván számot adni terveiről, hanem inkább elhallgatással és kizárással reagál a kritikákra. A közszolgálati média munkatársait kordonokkal távol tartani nem a demokrácia erősítése, hanem annak megcsúfolása. A választók joggal várnák el, hogy Magyar Péter és pártja ne meneküljenek a kérdések elől, hanem nyíltan, őszintén válaszoljanak.