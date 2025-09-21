Keményen helyretették a jogászkodó Magyar Pétert

„Aki jogász létére nem tud megkülönböztetni egy polgári kört egy politikai párttól, az még külföldi bábnak is silány. Magyar Péter ezennel elhódította a legbutább politikus címet Fekete-Győr Andrástól" – ezekkel a sorokkal reagált Facebook-oldalán Lánczi Tamás az ellenzéki politikus posztjára.

Magyar Péter beszédet mond a kötcsei Hősök terén, 2025. szeptember 7-én (Fotó: Mirkó István/Origo)

Fotó: Mirkó István

Magyar Péter jogi tévesztése

Az ellenzéki politikus azt kifogásolta, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője belépett a Bajtársak Digitális Polgári Körbe. Szerinte ez jogilag aggályos. Mint fogalmazott, „a Hivatal elnöke nem lehet párt, pártalapítvány tagja, tisztségviselője."

Csakhogy a DKP igencsak messze van a politikai párttól, hiszen az egyértelműen civil szerveződés.

Nem ez volt az első eset, hogy az egyébként jogász végzettségű Magyar Péter mellényúlt jogi kérdésben. Májusban azzal vádolta meg Orbán Viktort, hogy le fogja váltani Polt Péter akkori legfőbb ügyészt. Csakhogy az ügyészek jogállásáról szóló törvény világosan fogalmaz: a kormányzat nem távolíthatja el a legfőbb ügyészt a posztjáról, hiszen „Magyarország Alaptörvénye garantálja az ügyészség függetlenségét” a hatalommegosztás elve alapján.

