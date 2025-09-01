Lopás, sikkasztás, késsel fenyegetés és terror – kitálalt a közeli rokon Magyar Péter családjáról – videó

Magyar Péter egyik rokona, Molnár Miklós kitálalt: a férfi, aki évekig működtetett közös pálinkafőzdét a Tisza-elnök édesapjával, arról számolt be, hogy a családfő esetenként késsel fenyegette őt, és a családját is terrorizálta. Ha ez nem volna elég, Molnár Miklós arról is beszámolt:

Magyar Péter családja lopott, csalt, sikkasztott és közokiratot hamisított”.

A közeli rokon szerint a Magyar családban van néhány közös vonás, például

az agresszió és a hataloméhség.

A Tények szerint a rokon azt is megerősítette, hogy Magyar Péter bántotta volt feleségét, Varga Juditot.