Rendkívüli

Ajjaj! Keményen odacsapott a Mercedes – Ursula von der Leyen nem fog örülni

Magyar Péter

Lopás, sikkasztás, késsel fenyegetés és terror – kitálalt a közeli rokon Magyar Péter családjáról – videó

Meglehetősen jól illeszkedik a Magyar Péterről eddig kialakult képbe az, hogy – egy rokon vallomása szerint – a Tisza-vezér édesapja időnként kést rántott rá, és a családját is terrorban tartotta.
Magyar Péteragresszióvallomás

Magyar Péter egyik rokona, Molnár Miklós kitálalt: a férfi, aki évekig működtetett közös pálinkafőzdét a Tisza-elnök édesapjával, arról számolt be, hogy a családfő esetenként késsel fenyegette őt, és a családját is terrorizálta. Ha ez nem volna elég, Molnár Miklós arról is beszámolt: 

Magyar Péter családja lopott, csalt, sikkasztott és közokiratot hamisított”.

A közeli rokon szerint a Magyar családban van néhány közös vonás, például 

az agresszió és a hataloméhség. 

A Tények szerint a rokon azt is megerősítette, hogy Magyar Péter bántotta volt feleségét, Varga Juditot.

 

 

