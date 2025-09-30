Hírlevél

Rendkívüli

Váratlan helyről kapott nagy pofont Ursula von der Leyen

Magyar Péter

Magyar Péter „az első bolond, aki egy hasonszőrűt használ tanácsadóként” – Kocsis Máté odapörkölt

Márki-Zay Péter beismerte egy hangfelvételen, hogy Magyar Péternek a választásokig nem szabad beszélnie fontos politikai kérdésekről. Magyar Péter, a brüsszeli báb „az első bolond, aki egy hasonszőrűt használ tanácsadóként” – jegyezte meg Kocsis Máté a közösségi oldalán.
Magyar PétertanácsadóválasztásMárki-Zay PéterKocsis Máté

„Előkerült a falu bolondja” – írta Kocsis Máté Facebook-videójához kapcsolódóan kedden, arra reagálva, hogy Márki-Zay Péter leleplezte magát és Magyar Pétert, hogy a választásokig nem szabad semmi fontosról beszélniük, mert fennáll a veszélye, hogy széthullik a Tisza támogatottsága.

Magyar Péter lesz az új Márki-Zay, Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, a baloldal korábbi miniszterelnök-jelöltje beszédet mond a város főterén, 2025. április 20-án (kép forrása: Facebook/MarkiZayPeter)
Magyar Péter lesz az új Márki-Zay Péter? (kép forrása: Facebook/MarkiZayPeter)

A Fidesz frakcióvezetője azt is hozzátette, így már érthetővé válik, miért titkolózik Tarr Zoltán és a többiek is. 

Kocsis úgy fogalmazott, a felvételen Márki-Zay egyenesen beismeri, hogy a választásokig

Magyar Péternek nem szabad beszélnie a fontos politikai kérdésekről, például a háborúhoz való viszonyról, mert tömegesen hullana szét a támogatottság a Tisza mögött, ha az emberek megismerhetnék a valódi álláspontjukat.

Magyar Péter lesz az új Márki-Zay

A videóban Márki-Zay Péter fel is sorolja, hogy mi mindennel kapcsolatban nem szabad megnyilvánulnia Magyarnak:

  • az abortusz kérdéséről,
  • az euró bevezetéséről,
  • az orosz-ukrán háborúról.

Kocsis úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter 

a brüsszeli báb az első bolond, aki egy hasonszőrűt használ tanácsadóként.”

 

