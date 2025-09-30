Magyar Péter „az első bolond, aki egy hasonszőrűt használ tanácsadóként” – Kocsis Máté odapörkölt

„Előkerült a falu bolondja” – írta Kocsis Máté Facebook-videójához kapcsolódóan kedden, arra reagálva, hogy Márki-Zay Péter leleplezte magát és Magyar Pétert, hogy a választásokig nem szabad semmi fontosról beszélniük, mert fennáll a veszélye, hogy széthullik a Tisza támogatottsága.

Magyar Péter lesz az új Márki-Zay Péter? (kép forrása: Facebook/MarkiZayPeter)

A Fidesz frakcióvezetője azt is hozzátette, így már érthetővé válik, miért titkolózik Tarr Zoltán és a többiek is.

Kocsis úgy fogalmazott, a felvételen Márki-Zay egyenesen beismeri, hogy a választásokig

Magyar Péternek nem szabad beszélnie a fontos politikai kérdésekről, például a háborúhoz való viszonyról, mert tömegesen hullana szét a támogatottság a Tisza mögött, ha az emberek megismerhetnék a valódi álláspontjukat.

Magyar Péter lesz az új Márki-Zay

A videóban Márki-Zay Péter fel is sorolja, hogy mi mindennel kapcsolatban nem szabad megnyilvánulnia Magyarnak:

az abortusz kérdéséről,

az euró bevezetéséről,

az orosz-ukrán háborúról.

Kocsis úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter