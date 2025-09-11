Magyar Péter megint aláírt valamit, amit le fog tagadni

Magyar Péter megint aláírt egy indítványt, most éppen a magyar gazdák kárára – tudatta posztjában Dömötör Csaba, hozzátéve: a tiszás pártelnök strasbourgi munkahelyére ugyan „ezen a héten sem tévedt ki, de a plenáris ülésre azért aláírt egy módosító indítványt”.

Magyar Péter remekül nyaralt (Facebook/MagyarPeter)

Az indítvány a fő célja az – világított rá a kormánypárti EP-képviselő –, hogy a tagállamoknak járó közvetlen agrártámogatások kiegyenlítődjenek, mindez pedig elsősorban Románia, Lengyelország és Bulgária érdeke, miután az egy hektárra jutó támogatásaik – korábbi döntéseik miatt – jóval az átlag alatt vannak.

Csakhogy – idézi fel szemléjében a Magyar Nemzet – mivel az uniós agrárkasszát az Európai Bizottság legalább 20 százalékkal akarja csökkenteni,

a lengyel és romániai gazdák támogatását csak úgy lehet növelni a kiegyenlítés jegyében, hogy másoktól elvesznek. Például a magyar gazdáktól”

– írja Dömötör Csaba, felhívva a figyelmet arra is: ehhez adta az aláírását Magyar Péter, a javarészt lengyel és Romániában megválasztott képviselőkkel közösen.

Magyar Péter csak „evezget”

„Ezek az országok egyébként fontos partnereink, de a magyar gazdák termékei lengyel és román gazdák termékeivel versenyeznek. Ha a mieink kevesebb támogatást kapnak, akkor versenyhátrányba kerülnek” – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba, hozzátéve azt is: Magyar Péter a magyar gazdák érdekében semmilyen módosítót nem nyújtott be,

semmit nem tesz akkor, amikor néppárti támogatói, jelölői és cimborái 33 ezer milliárddal zsugorítanák az uniós agrárkasszát.”

Felidézte azt a korábbi esetet is, hogy amikor a gazdák tüntettek az agrárkassza megvágása ellen, akkor ő épp evezgetett.