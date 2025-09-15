Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagyon durva dolog derült ki az ukránokról, ez tényleg felháborító

Magyar Nemzet

Újabb kínos baki: Magyar Péter megint eltévesztette a házszámot

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Alig százötven ember előtt tartott fórumot Magyar Péter Pápán, ahol többször is Győr-Moson-Sopron vármegye lakóiként köszöntötte a Veszprém vármegyei résztvevőket. A közönség helyesbítette, de a Tisza Párt elnöke nem zavartatta magát: később is megismételte a hibát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar NemzetGyőr-Moson-Sopron vármegyePápaMagyar Péter

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, az esemény közel félórás késéssel indult, majd a nyitó percekben Magyar Péter többször is rossz vármegyét említett. A résztvevők bekiabálásokkal próbálták helyesbíteni, hogy Veszprém vármegyében jár, de a politikus nem korrigált, és beszédében is végig Győr-Moson-Sopron vármegyei tervekről beszélt. A helyiek szerint ez már túlment a nyelvbotláson: 

Egyszer lehet nyelvbotlás, de többször már tájékozatlanság. Ennyit tud.”

Magyar Péter, MagyarPéter, Tisza Párt, TiszaPárt
Újabb kínos baki Magyar Péter részéről
Fotó: Mirkó István / Origo

Szándékos időzítés vagy véletlen?

A fórumot ugyanarra az időpontra szervezték, amikor az Esterházy-kastély udvarában megnyílt a Pápai Cicege & Borfesztivál. A város emiatt kénytelen volt előrébb hozni a borrendek felvonulását és a köszöntőket. Többen úgy vélték, Magyar Péter tudatosan időzített, hogy a fesztiválozó tömeget is a saját rendezvényének résztvevőiként láttassa.

Csökken az érdeklődés a Tisza-elnök iránt

Nem ez az első eset, hogy Magyar Péter megyehatárokat vagy történelmi tényeket nem ismer: a politikus korábban Fejér megyében Bács-Kiskun megyeiként, Hevesben pedig Jász-Nagykun-Szolnok megyeiként köszöntötte a hallgatóságot. A Fidesz pápai szervezete szerint a fórum „semmilyen újdonsággal nem szolgált”, és csak megerősítette, hogy a Tisza Párt üzenetei egyre kevesebb embert érdekelnek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!