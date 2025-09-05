Magyar Péter mesterterve megbukott

A külföldön is egyre nagyobb sikereket arató Orbán kontra Soros című könyv szerzője szerint nem létezik „Orbán kontra Magyar” párharc: G. Fodor Gábor úgy látja, Magyar Péter a semmiből jött és oda is tart, program nélküli politikája pedig önellentmondásokba fulladt – a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója a Magyar Nemzetnek adott nagyinterjút.

Magyar Péter mesterterve G. Fodor Gábor szerint megbukott

Fotó: Polyak Attila / Facebook/G. Fodor Gábor

A lap először a tavaly megjelent Orbán kontra Soros könyv utó- és jelenlegi életéről kérdezte a szerzőt, ugyanis a hazai sikerét követően számos országban megjelent (Amerikában, Németországban, Spanyolországban, Svájcbsn, Ausztriában, olvasható bosnyák-szerb, cseh, szlovák, valamint lengyel nyelven is) mű külföldön is komoly karriert fut be.

Azzal kapcsolatban, hogy minek tudható be a könyv rendkívülinek mondható népszerűsége G. Fodor Gábor elmondta:

„Részben a koncepciónak:

ez olyan mint egy kétszereplős western dráma,

egy átélhető történet, ami tulajdonképpen bárhol a világon működik. Aztán a könyv megírásának az időzítése is kulcsmomentum lehetett, 5-10 évvel korábban lehet, hogy nem működött volna. A magyar miniszterelnök ugyanis nem volt ilyen mértékben ismert világszerte, Soros György politikai indíttatású szerepvállalásáról pedig még nem lehetett beszélni.

Mivel Orbán Viktor hozta ki Sorost a fényre, neki köszönhetjük, hogy egyre inkább lehet arról beszélni, hogy ki Soros György és mit akar.

A történet visszafelé is működik: a Soros-történet tette a magyar miniszterelnököt világposzterré, így a történet globálisan is érdekessé vált.”

Az igazgató szerint azokban az országokban rezonál a közönség leginkább erre a párharcra, ahol van Soros-probléma, márpedig Soros György szerte a világban jelen van és kavar. Azt is hozzátette, a magyar miniszterelnök nemzetközi hatása jóval nagyobb annál, mint ami innen látszik,

így a patrióta-nemzeti politikai közösségben alapvető referencia Orbán Viktor, legyen szó európai, vagy távolabbi országokról.

Soros György nem reagált a könyvre, bár küldtek neki belőle egy példányt.

Nagy fegyvertény, amit Orbán Viktor elért, vagyis hogy felvette a kesztyűt Sorossal szemben és – hazánkban legalábbis - legyőzte. Az ő kezdeményezőképessége hatására kezdenek fellépni Soros ellen világszerte”

– hangsúlyozta.