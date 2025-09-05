Magyar Péter mesterterve megbukott

A külföldön is egyre nagyobb sikereket arató Orbán kontra Soros című könyv szerzője szerint nem létezik „Orbán kontra Magyar” párharc: G. Fodor Gábor úgy látja, Magyar Péter a semmiből jött és oda is tart, program nélküli politikája pedig önellentmondásokba fulladt – a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója a Magyar Nemzetnek adott nagyinterjút.
A lap először a tavaly megjelent Orbán kontra Soros könyv utó- és jelenlegi életéről kérdezte a szerzőt, ugyanis a hazai sikerét követően számos országban megjelent (Amerikában, Németországban, Spanyolországban, Svájcbsn, Ausztriában, olvasható bosnyák-szerb, cseh, szlovák, valamint lengyel nyelven is) mű külföldön is komoly karriert fut be.
Azzal kapcsolatban, hogy minek tudható be a könyv rendkívülinek mondható népszerűsége G. Fodor Gábor elmondta:
„Részben a koncepciónak:
ez olyan mint egy kétszereplős western dráma,
egy átélhető történet, ami tulajdonképpen bárhol a világon működik. Aztán a könyv megírásának az időzítése is kulcsmomentum lehetett, 5-10 évvel korábban lehet, hogy nem működött volna. A magyar miniszterelnök ugyanis nem volt ilyen mértékben ismert világszerte, Soros György politikai indíttatású szerepvállalásáról pedig még nem lehetett beszélni.
Mivel Orbán Viktor hozta ki Sorost a fényre, neki köszönhetjük, hogy egyre inkább lehet arról beszélni, hogy ki Soros György és mit akar.
A történet visszafelé is működik: a Soros-történet tette a magyar miniszterelnököt világposzterré, így a történet globálisan is érdekessé vált.”
Az igazgató szerint azokban az országokban rezonál a közönség leginkább erre a párharcra, ahol van Soros-probléma, márpedig Soros György szerte a világban jelen van és kavar. Azt is hozzátette, a magyar miniszterelnök nemzetközi hatása jóval nagyobb annál, mint ami innen látszik,
így a patrióta-nemzeti politikai közösségben alapvető referencia Orbán Viktor, legyen szó európai, vagy távolabbi országokról.
Soros György nem reagált a könyvre, bár küldtek neki belőle egy példányt.
Nagy fegyvertény, amit Orbán Viktor elért, vagyis hogy felvette a kesztyűt Sorossal szemben és – hazánkban legalábbis - legyőzte. Az ő kezdeményezőképessége hatására kezdenek fellépni Soros ellen világszerte”
– hangsúlyozta.
Azzal kapcsolatban, hogy van-e Orbán kontra Magyar a könyv apropóját tekintve, a XXI Század Intézet stratégiai igazgatójaelmondta:
„Magyar Péterék nagyon szeretnék, de nincs ilyen küzdelem. A magyar miniszterelnöknek a tiszás politikus gazdáival van dolga.
Magyar Péter a semmiből jött és a semmibe tart.
A stratégia is az volt, hogy ne mondjon semmit. De a politikában ez képtelenség. Előbb-utóbb valaki úgyis elszólja magát, akár elbizakodottságból, akár ostobaságból, akár gőgből. El is szólták magukat, elfecsegték, hogy a választás után bármit megtehetnek, de nem mondhatnak el mindent, «mert akkor megbukunk».
Ezzel a mesterterv összeomlott.”
„A kormány filozófiája az,
ha dolgozol, teljesítesz és tenni akarsz, akkor legyen esélyed mindig eggyel feljebb lépni a létrán,
ezt a felfogást juttatja érvényre az egykulcsos adórendszer.
A kiszivárgott Tisza-adó viszont arról szól, hogy az emberek nagy többsége zsebében kevesebb maradjon.”
– világított rá G. Fodor a kormánypártok és a Tisza adópoltikája között alapvető különbségre.
A nyári politikai versenyt egyértelműen a Fidesz nyerte, állapította meg az igazgató, hangsúlyozta, három alapvető hibát követett el Magyar Péter és a Tisza:
a pride-tüntetésen résztvevőkből nem épített politikai erőforrást, így ma már arra sem emlékszünk, hogy volt pride. Végezetül Magyar Péter és a Tisza politikájáról G. Fodor Gábor elmondta:
„Az emberek a nyugalomban érdekeltek, leszámítva egy hangos kisebbséget, akinek semmi sem drága. A választók többsége a rendezett, békés élet mellett van és nem akar felfordulást.”
„Magyar Péterék balhét akarnak, nem «szeretetországot». Vannak intő példák a közelünkben: az emberek többsége nem akar szerbiai forgatókönyvet.
A nyugalom, a stabilitás és a biztonság is érv a Fidesz mellett.”