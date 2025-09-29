Magyar Péter kétségbeesetten keres új embereket – jelöltjei sorra visszalépnek

Egy, a Tisza Párt működését jól ismerő forrás a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter most minden eddiginél komolyabb akadályba ütközött. Az informátor szerint a pártelnök az európai parlamenti választások óta eltelt több mint egy évben elhanyagolta a szervezetépítést, ami mostanra súlyos következményekkel jár.

Magyar Péter (Fotó: FERENC ISZA / AFP)

Egy, a Tisza Párt működését közelről ismerő forrás a Magyar Nemzetnek úgy nyilatkozott, hogy valójában „nincs párt”, ezért Magyar Péter minden feladatot a Tisza-szigetekre hárít. Bár ezekben sok az elkötelezett aktivista, nem tudnak valódi pártszerű tevékenységet felmutatni, miközben feszültség is kialakult a párt és az önkéntes csoportok között.

A szigetek dolgoznak, Magyar Péter pedig learatja a babérokat

– fogalmazott az informátor, aki szerint hasonló helyzet ismétlődött meg a jelöltállításnál is. A pártelnök gyakorlatilag egy pillanatra sem engedi, hogy a képviselőjelöltek önállóan politizáljanak.

A forrás hozzátette: sok ígéretes jelölt azért lépett vissza a kiválasztás során, mert nyilvánvalóvá vált számára, hogy a kampányban még egyetlen plakátot sem helyezhet ki saját döntés alapján.

Mindennek Magyar Péteren kell keresztülmennie, a jelölt pedig bármikor lecserélhető, ha éppen ‘rosszul viselkedik'

– mondta.

A forrás szerint Magyar Péter a jelöltállítás elhúzódása mögött valójában új emberek kétségbeesett keresésével küzd.

Az Origo korábban arról is beszámolt, újabb csúszás történt a Tisza Pártnál: a korábban októberre ígért jelöltbemutatót végül csak novemberben tartják meg. Magyar Péter szemmel láthatóan halogatja a bejelentést, miközben továbbra is nyitott a kérdés, hogy lesznek-e rajta kívül más jelöltek, vagy akár mind a 106 körzetben egyedül ő indulna.