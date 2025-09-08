Magyar Péter egyre kínosabban magyarázkodik

Egyre kínosabb Magyar Péter magyarázkodása – mutatott rá Deák Dániel új Facebook-videójában.

Magyar Péter kínosan magyarázkodik

Miután Magyar Péter újságírói kérdésre úgy vélte, hogy nincs probléma Tarr Zoltánnak az etyeki fórumukon tett, elhíresült kijelentéseivel. Emlékezetes: a Tisza Párt alelnöke arról beszélt, ha elmondana mindent, akkor megbuknának a választáson. Ugyanezen a fórumon a Tarr mellett ülő Dálnoki Áron a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetése mellett tört lándzsát, és elégedetten konstatálta, hogy a jelenlévők is egyetértenek vele.

Péter, ez nyílt beismerése annak, hogy a kampányban nem mondtok majd igazat és valójában teljesen másra készültök. Például adóemelésre, amibe még Tarr Zoltán szerint is belebuknátok

– üzente Deák Dániel a Tisza-vezérnek.