Magyar Péter újabb szemfényvesztése a nyugdíjasok átverésére

Kocsis Máté a legújabb bejegyzésében hangsúlyozta: Magyar Péter nem a valós problémákkal, hanem kitalált, hamis ígéretekkel áll elő. A frakcióvezető szerint ezúttal is a nyugdíjasokat használja eszközként, hogy ne a büntetőügyeiről, hanem egy újabb „nagy kamuról” szóljon a sajtó.

Magyar Péter újabb szemfényvesztéssel próbálja átverni a nyugdíjasokat (Fotó: Facebook)

Sértések sora a nyugdíjasok felé

Kocsis Máté emlékeztetett: Magyar Péter korábban büdösnek és büdös szájúnak nevezte az időseket, egy volt barátnőjének pedig azt mondta, ráuszítja a „nyugdíjaskommandót”. A politikus gúnyolódott azokon a nagymamákon is, akik külföldön dolgozó unokájukat hiányolták, nekik azt üzente: „vegyenek maguknak másikat”.

A Tisza Párt köreiből többször is elhangzott, hogy nincs szükség a 13. havi nyugdíjra. Egyik programírója nyíltan kijelentette, hogy nem tartja jónak a juttatást, míg gazdasági szakértője azon gúnyolódott, hogy a kormánynak mindig „örömüzenetet” kell találnia a kifizetéshez.

„Unokázós csaló” módszer

A frakcióvezető szerint Magyar Péter számára a nyugdíjasok csak eszközt jelentenek. Mint írta: „Jóformán olyan ő, mint egy unokázós csaló.” Kocsis Máté szerint a politikus megbízhatatlan, sokat ígérget, és a mostani bejelentés is csak egy kommunikációs trükk, amibe végül bele fog bukni.

Mentelmi jog és brüsszeli befolyás

Kocsis Máté hozzátette: Magyar Pétert az európai politikai szövetségesei, köztük Manfred Weber, a mentelmi jogán keresztül tartják sakkban. Szerinte éppen ezért nem fogják kiadni a magyar igazságszolgáltatásnak, mert „fogott emberként” addig hasznos számukra, amíg felhasználhatják saját céljaik érdekében, például a 13. havi nyugdíj eltörléséhez.