Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Claudia Cardinale

Alapjogokért Központ

Magyar Péter nem bír magával, rendre Orbán Viktort majmolja

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péter nem bír magával, rendre Orbán Viktorhoz és a Fideszhez igazítja saját programját, ezúttal a miniszterelnök által bejelentett október 23-i Békemenetre húzott lapot, és közölte, ő ugyanazon a napon Nemzeti menetet tart. De hasonló volt a helyzet Kötcsén, ahol Magyar Péter pont akkor tartott pártrendezvényt, amikor a polgári piknik volt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Alapjogokért KözpontTarr Zoltánnemzeti menetrendezvényOrbán ViktorminiszterelnökMagyar Péter

Szemlátomást a Tisza Párt nem tud újítani, nem tud érdemi fordulatot elérni, miután számára kedvezőtlen politikai dinamika alakult ki. Ha ez így marad, akkor tovább mennek lefelé a lejtőn, márpedig úgy tűnik, hogy elszólásokból, megszorításokról szóló tervekből nincs hiány a házuk táján, ráadásul abban is rendre kudarcot vallanak, hogy új arcokat építsenek fel – mondta a Magyar Nemzetnek Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője Magyar Péter másolásáról beszélve.

Kötcse, 2025. szeptember 7. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt kötcsei rendezvényén 2025. szeptember 7-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt kötcsei rendezvényén 2025. szeptember 7-én (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Magyar Péter majmol

A portál felidézte, Magyar Péter éppen aznapra hívta Kötcsére a támogatóit szeptember elején, amikor a Fidesz. A kormánypártok nála hónapokkal korábban meghirdették a rendezvényt, de Magyar Péter megpróbálta úgy tálalni, mintha a Fidesz másolta volna őt.

Az sem zavarta meg ebben, hogy a polgári pikniket 2004 óta a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezi a kötcsei Dobozy-kúrián.  Azóta hagyománynak számít, hogy a miniszterelnök a kötcsei pikniken a jobboldali-konzervatív szellemi és gazdasági holdudvar meghívottjai előtt zárt körben ad helyzetértékelést a politikai folyamatokról. Korábban Magyar Péter is járt a rendezvényre Varga Judit igazságügyi miniszter párjaként. Most hétvégén pedig Orbán Viktor bejelentette: október 23-ára Békemenetet szerveznek Budapesten.

Alig telt el néhány óra, Magyar Péter arról írt, hogy Nemzeti menetet szervez Budapestre. Érdemes azt is megemlíteni, hogy Magyar Péter korábban többször is részt vett a Békemeneten, és az első sorokban igyekezett tapsolni Orbán Viktornak.

Zila János kifejtette: 2010 óta rendszeresen látjuk azt, hogy a baloldal próbálja lemásolni a jobboldal különböző politikai innovációit. Ide sorolhatjuk szerinte a Tisza nemzeti konzultációra vonatkozó kísérletét is. „Minden ilyen kísérletnél jött valamilyen gikszer, mint Kulja András leszereplése, Ruszin-Szendi halmozódó botrányai, Tarr Zoltán előrehozott őszödi beszéde vagy Kármán András megszorító ötleteinek lelepleződése. Annak pedig még előtte állunk, hogy bemutassák az egyéni választókerületi jelöltjeiket. Nem csodálkoznék, ha ezzel kapcsolatban lenne némi szorongás a Tisza pártközpontjában” – vélekedett Zila János.

A Tisza lejtőre került

Az elemző szerint Magyar Péter elvesztette azt az imázsát, amit az ellenzéki szavazók körében korábban fel tudott építeni. Ez arról szólt, hogy ő lehet az a figura, aki a kormánnyal nem szimpatizálókat végre képviselheti, a már említett kiszivárgó programelemek azonban sokakra hidegzuhanyként hathatnak.

„Magyar Péterék többek között alacsony, egykulcsos személyi jövedelemadót ígértek, azonban a kiszivárgott információk szerint valójában a többséget nagyon hátrányosan érintő, progresszív rendszerben gondolkodnak. 

A Tisza-adó és a többi említett ügy miatt a pártelnök egyértelműen lejtőre került, most pedig kapkodva próbál valahogy úrrá lenni a helyzeten, és a jelek szerint ez abban merül ki, hogy igyekszik mindenütt ellopni a show-t a jobboldaltól”

 – írta.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!