Magyar Péter Orbán Viktorral beszélgetett, de nem úgy, ahogy gondolná – videó

Bohár Dániel legújabb videójában azzal ugratja Magyar Pétert, hogy a kampány már annyira elfárasztotta, hogy most már csak egy kartonpapír Orbán Viktorral tud beszélgetni.
Peti szeptemberre gatya lett”
– jegyzi meg Bohár, hozzátéve, hogy ennél még Márki-Zay kapitány is jobban bírta, pedig ő is nagyon mélyen volt.
A felvételen Magyar Péter egy Orbán Viktort ábrázoló kartonfigurához fordulva kérdezi:
Miért, Miniszterelnök úr? Hát megkérdezném, hogy milyen eredményei vannak ennek a kormánynak?”
Bohár szerint ez már a politikai stand-up határát súrolja, és jól mutatja, mennyire kifulladóban van a Tisza Párt kampánya.