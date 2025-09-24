Magyar Péter Orbán Viktorral beszélgetett, de nem úgy, ahogy gondolná – videó

Bohár Dániel legújabb videójában azzal ugratja Magyar Pétert, hogy a kampány már annyira elfárasztotta, hogy most már csak egy kartonpapír Orbán Viktorral tud beszélgetni.

Peti szeptemberre gatya lett”

– jegyzi meg Bohár, hozzátéve, hogy ennél még Márki-Zay kapitány is jobban bírta, pedig ő is nagyon mélyen volt.

Magyar Péter egy kartonból kivágott Orbán Viktor-figurával beszélget miskolci fórumán

Forrás: Youtube/Kontroll

„Kartonvitából” politikai performansz

A felvételen Magyar Péter egy Orbán Viktort ábrázoló kartonfigurához fordulva kérdezi:

Miért, Miniszterelnök úr? Hát megkérdezném, hogy milyen eredményei vannak ennek a kormánynak?”

Bohár szerint ez már a politikai stand-up határát súrolja, és jól mutatja, mennyire kifulladóban van a Tisza Párt kampánya.