Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump megfenyegette Putyint, ebből baj lesz

Magyar Péter

Magyar Péter teljesen elszabadult, Orbán Viktor formájú papírbábbal beszélget a színpadon

13 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Papírbábot vitt színpadra Miskolcon Magyar Péter, amely Orbán Viktort ábrázolja – írta a Magyar Nemzet. A Tisza Párt elnöke korábban az első sorból tapsolt a miniszterelnöknek, most viszont egy kartonfigurát veregetett, és azt ígéri, minden fórumára magával hordja, mintha Orbán Viktorral vitatkozna. A különös performanszot az internet népe is gúny tárgyává tette, mémek sokaságával reagálva.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterTisza Pártpapírbáb

Úgy látszik, hogy ismét teljesen Orbán Viktor hatása alá került Magyar Péter – számolt be róla a Magyar Nemzet. A portál emlékeztetett, hogy amíg jól fizető állami pozíciókat kapott, addig a Tisza Párt mostani elnöke az első sorban tapsolt a miniszterelnöknek, és volt olyan rendezvény, ahol erősködött is, hogy mindenképp az első sorba kerüljön a kormányfő közönségében. Magyar Péter most viszont egy papírbábot cipelt fel magával a színpadra Miskolcon, ami Orbán Viktort ábrázolja. 

Magyar Péter bekattant, egy Orbán Viktor formájú papírbáb vállát veregeti. Forrás: YouTube
Magyar Péter bekattant, egy Orbán Viktor formájú papírbáb vállát veregeti. Forrás: YouTube

A Tisza Párt elnöke mindenképp azt szeretné, ha a miniszterelnök vele vitatkozna, és azt mondja, hogy mostantól hordani fogja magával a papírbábot szerte az országban. Az EP-képviselő szerint kérdezni is lehet majd a tiszás fórumokon Orbán Viktortól, és ő fog helyette válaszolni. A miskolci rendezvényen a papírbábot végig a színpadon tartotta a Magyar Péter, többször fogdosta, és beszélt is hozzá. 

Nem véletlen, hogy Magyar Péter bekattanása az internet népét is megihlette, elkezdtek mémeket gyártani a bohóckodó Tisza-vezérről: 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!