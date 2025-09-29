Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megrázó részletek láttak napvilágot Kaszás Nikolett halálának körülményeiről

Orbán Viktor

Szerelemről posztolt Orbán Viktor

9 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péter: A miniszterelnököt én becsülöm, jó viszonyban voltunk. A Tisza Párt vezére még tavaly februárban nyilatkozott így Orbán Viktorról: a magyar politikai életben nincs ilyen felkészültségű, ilyen gondolkodású és ilyen olvasott ember.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorFideszMagyar Péter

Orbán Viktor miniszterelnök egy rendkívül érdekes videót tett közzé a közösségi oldalán, amelyben felidézte, hogy Magyar Péter tavaly februárban még ezt mondta a legelső Partizánnak adott interjújában:

- Én fideszes szavazóként belegondolok, és szerintem érdemes több jobboldali embernek is belegondolnia, hogy jelenleg van a miniszterelnök, ami ugye a Fidesz Naprendszerében a Nap. Mondom ezt úgy, hogy jó viszonyban voltunk, a miniszterelnököt én becsülöm, leültünk.

- Leültél vele beszélni?

- Hát nem négyszemközt, de ha bárki leülne vele, rögtön meggyőzné mindenről, mert a magyar politikai életben nincs ilyen felkészültségű és ilyen gondolkodású és ilyen olvasott ember

– nyilatkozta a Tisza Párt vezére Orbán Viktorról.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!