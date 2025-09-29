Szerelemről posztolt Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök egy rendkívül érdekes videót tett közzé a közösségi oldalán, amelyben felidézte, hogy Magyar Péter tavaly februárban még ezt mondta a legelső Partizánnak adott interjújában:
- Én fideszes szavazóként belegondolok, és szerintem érdemes több jobboldali embernek is belegondolnia, hogy jelenleg van a miniszterelnök, ami ugye a Fidesz Naprendszerében a Nap. Mondom ezt úgy, hogy jó viszonyban voltunk, a miniszterelnököt én becsülöm, leültünk.
- Leültél vele beszélni?
- Hát nem négyszemközt, de ha bárki leülne vele, rögtön meggyőzné mindenről, mert a magyar politikai életben nincs ilyen felkészültségű és ilyen gondolkodású és ilyen olvasott ember
– nyilatkozta a Tisza Párt vezére Orbán Viktorról.