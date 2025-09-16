Hírlevél

Rendkívüli

Merénylet volt? Fehéroroszország megszólalt a dróntámadásokról – sokkoló, amit mondtak

Tarr Zoltán

Ki ette meg a tortánkat? Frappáns videón mutatja be Magyar Péter habzsolását a NEM

Magyar Péter egy 33-as számot viselő tortát tesz tönkre a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) legújabb kampányvideójában. A kampány célja egyértelmű: felhívni a figyelmet arra, hogy kormányra kerülve a Tisza Párt akár 33 százalékos jövedelemadóval sújtaná a magasabb keresetűeket.
Tarr ZoltánTisza PártNemzeti Ellenállás MozgalomszjaMagyar Péter

Ahogy arról az Origo már korábban is beszámolt, egy belső feljegyzés alapján a Magyar Péter háromkulcsos, progresszív szja-t vezetne be. A tervek szerint csak egy szűk réteg tarthatná meg a mostani adószintet, már az átlagbér 22 százalékos adósávba kerülne, 1 millió 250 ezer forint fölött pedig 33 százalékos kulcs lépne életbe. 

Magyar Péter, Tisza Párt, Tisza-adó, SZJA, személyi jövelemadó
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke adócsökkentésről beszélt, de hamar kiderült, helyette háromkulcsos szja-t tervez bevezetni 
Fotó: Mirkó István/Origo

Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni.”  

– Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke így szólta el magát a Tisza terveiről az szja-val kapcsolatban augusztus végén.

Mindezt annak ellenére, hogy Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó csökkentését ígérte. 

Kiszámolhatod, mennyivel járnál rosszabbul Magyar Péter tervével

A NEM a kampányvideóval együtt elindította a Tisza-adó.hu oldalt is, ahol bárki megnézheti, mennyivel csökkenne a nettó bére a háromkulcsos rendszer bevezetése után. A mozgalom szerint a kalkulátor jól mutatja, hogy a Tisza gazdasági tervei „komoly megszorításokat” jelentenének a középosztály számára.

 

