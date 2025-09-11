Magyar Péter elszólása: így adná át a magyar érdekeket Brüsszelnek

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója újabb videót tett közzé a Facebookon, amelyben világosan bemutatta a különbséget Orbán Viktor és Magyar Péter álláspontja között. A kormányfő üzenete egyértelmű: aki felad a szuverenitásból, az hűtlen a hazájához. Ezzel szemben Magyar Péter szerint „egy icipici szuverenitásról” azért le kéne mondani – vagyis Brüsszel érdekeit szolgálja, nem a magyar emberekét.

Magyar Péter szerint egy kis szuverenitásról le kellene mondani

Orbán Viktor világos üzenete

Orbán Viktor mindig következetesen kiállt amellett, hogy Magyarország függetlensége és önállósága szent és sérthetetlen. A miniszterelnök szavai szerint:

aki akár csak egy darabot is felad a nemzeti szuverenitásból, az nem a hazáját szolgálja, hanem elárulja azt.

Magyar Péter és a „pici szuverenitás”

Ehhez képest Magyar Péter nyilatkozata teljesen más megvilágításba helyezi az ellenzék álláspontját. Szerinte „egy icipici szuverenitásról” azért le kéne mondani. Ez a kijelentés világossá teszi, hogy az ellenzék Brüsszel érdekeit helyezi a magyar nemzeti érdekek elé.

Orbán Balázs videója a Facebookon

A miniszterelnök politikai igazgatója egy összehasonlító videót tett közzé, amelyben egymás mellé helyezte a két álláspontot. Az egyik oldalon Orbán Viktor világos, hazafias üzenete: a szuverenitásból semmit sem adunk fel. A másik oldalon Magyar Péter engedékeny, Brüsszelnek kedvező mondata.

A magyar emberek döntése

A kérdés egyszerű: a magyar emberek vajon a függetlenséget és a nemzeti érdekek védelmét, vagy a szuverenitás fokozatos feladását akarják?