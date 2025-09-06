Az édesanyák adómentességét is eltörölné Magyar Péter tanácsadója

"Attól, hogy a kismamák… az édesanyák adóvisszatérítést kapnak, attól nem fogunk több terméket exportálni, viszont importálni többet fogunk. Tehát romlani fog a nettó export. Úgyhogy amennyivel nő a gazdaság a fogyasztás élénkülése miatt, annak egy jelentős részét erodálja, elviszi a nettó export romlása" - jelentette ki az édesanyák adókedvezményét érintve Magyar Péter tanácsadója a Tisza Párt rákosmenti fórumán.

Surányi György, Magyar Péter tanácsadója

Fotó: Facebook

Magyar Péter tanácsadója erőseket mondott

Mondandójában hozzátette: "nyilván az a cél, vagy az a feladat, hogyha majd lesz egy új kormány, akkor azonnal hozzáfogjon ennek a szerkezetnek a változtatásához." A meglehetősen erős gondolatmenetet az Ellenpont vette észre, amit úgy értékeltek, hogy "a Tisza Szigetes rendezvényeken fellépő közgazdász ezt a kedvezményt is megszüntetné."

A Magyar Nemzet cikkében felidézi, hogy nem Surányi az egyedüli, aki bírálta a kormányzati kedvezményt. A Tisza másik tanácsadója, Petschnig Mária Zitától is hasonlóan vélekedett a kérdésben, Bokros Lajos volt pénzügyminiszter pedig egyenesen "világbajnok gonoszság"-nak nevezte az anyák adómentességét.

Surányi egyébként ugyanezen az eseményen a rezsicsökkentés eltörlésének szükségességéről is beszélt. "A rezsicsökkentésnél is ugyanez a helyzet. Hogy tehát a rezsinek is neki kell... Az egy meleg dolog, tehát azt nem javasolnám egyetlen kormánynak se, hogy azzal kezdje. De ott is azt kell mondanom, hogy előbb-utóbb azt is (…) lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést” - fogalmazott.