A Gyurcsány-érában közbeszerzésekből erősödött meg Magyar Péter tanácsadója

Tanács Zoltán, Magyar Péter tanácsadója 1999-ben kezdte pályafutását az IFUA Horváth & Partners tanácsadó cégnél, majd partnerré vált. A nyilvánosan elérhető szerződések szerint a cég 2004 és 2010 között több mint harminc közbeszerzést nyert el, összesen nagyjából egymilliárd forint értékben – írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter és Tanács Zoltán (Forrás: Facebook)

Széles körű állami megbízások

Az IFUA Horváth & Partners az informatikától a közigazgatásig, az energetikától az egészségügyig számos területen kapott megbízásokat. Egy különösen figyelemre méltó szerződés keretében a MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. stratégiáját dolgozták ki, amelyet nem sokkal később a második Gyurcsány-kormány privatizált és eladott az osztrákoknak.

2010 után is folytatta az állami munkákat

Bár Tanács Zoltán az utóbbi időben kritikus a kormánnyal szemben, a 2010-es kormányváltás után sem zárta le az állami megbízásokat. A cég továbbra is rendszeresen kapott megbízásokat, így erős pozícióját megőrizte.

Tanács 2025 márciusában lemondott vezetői tisztségéről, saját és a Tisza Párt közlése szerint pihenésre hivatkozva. Az Opten adatai alapján azonban továbbra is résztulajdonosa a cégnek. Rövid időn belül ismét a közéletben tűnt fel, amikor Magyar Péter bejelentette őt tanácsadójaként.

Német hátterű cég magyar leányvállalatánál

Az IFUA Horváth & Partners a stuttgarti székhelyű Horváth AG magyarországi leányvállalata, amely évtizedek óta aktív állami megbízások piacán. A Tisza Párt új tanácsadójának szakmai karrierje is e vállalatnál indult közvetlenül egyetemi diplomája megszerzése után.



