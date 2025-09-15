Hírlevél

Kiderült, hogyan lehet Magyar Péternek kétharmada

23 perce
A magyarok kétharmada elutasítja a Tisza-adót – derül ki Bohár Dániel videójából. A felmérések szerint a választók döntő többsége nem támogatja sem a családi adókedvezmények eltörlését, sem a rezsiárak emelését. A Tisza Párt adópolitikai tervei többkulcsos szja, drasztikus társaságiadó-emelés és a tőkejövedelmek jelentős megadóztatása felé mutatnak.
A magyarok kétharmada elutasítja a Tisza-adót – derül ki Bohár Dániel videójából. 

Magyar Péter, Tisza Párt, kétharmad
Magyar Péternek így lett kétharmada, elutasítják a Tisza-tervet az emberek. Fotó: Hatlaczki Balázs

Mint fogalmaz, a magyarok kétharmada elutasítja, hogy eltöröljék a családi adókedvezményeket, és azt is, hogy megemeljék a rezsiárakat.

Mint korábban beszámoltunk róla: az Index értesülései szerint a Tisza Párt nemcsak a többkulcsos személyi jövedelemadó (szja) bevezetésére készül, hanem drasztikusan, akár háromszorosára emelné a társasági adót is, miközben a tőkejövedelmeket sávosan, 20–40 százalék között adóztatná. 

A párt adópolitikai terveiről szóló értesülést több forrás is megerősítette.

Korábban pedig Dálnoki Áron készített egy hosszabb, összetett gazdasági programot az ellenzéki pártnak, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Dálnoki átfogó jelentése szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól. A híres etyeki fórumon is többek között erről volt szó.

 

