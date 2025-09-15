Kiderült, hogyan lehet Magyar Péternek kétharmada

A magyarok kétharmada elutasítja a Tisza-adót – derül ki Bohár Dániel videójából.

Magyar Péternek így lett kétharmada, elutasítják a Tisza-tervet az emberek. Fotó: Hatlaczki Balázs

Mint fogalmaz, a magyarok kétharmada elutasítja, hogy eltöröljék a családi adókedvezményeket, és azt is, hogy megemeljék a rezsiárakat.

Mint korábban beszámoltunk róla: az Index értesülései szerint a Tisza Párt nemcsak a többkulcsos személyi jövedelemadó (szja) bevezetésére készül, hanem drasztikusan, akár háromszorosára emelné a társasági adót is, miközben a tőkejövedelmeket sávosan, 20–40 százalék között adóztatná.

A párt adópolitikai terveiről szóló értesülést több forrás is megerősítette.

Korábban pedig Dálnoki Áron készített egy hosszabb, összetett gazdasági programot az ellenzéki pártnak, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Dálnoki átfogó jelentése szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól. A híres etyeki fórumon is többek között erről volt szó.