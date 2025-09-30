Teljes kudarc a Tisza jelöltállítása, Magyar Péter mindenki mást háttérbe szorít

„Magyar Péter még az elmúlt hetekben is azt ígérte, hogy már szeptember 30-án elindul a Tisza nyilvános jelölt kiválasztási folyamat, és mára bemutatja azokat a személyeket, akik közül kiválasztják a Tisza végső jelöltjeit” – kezdte legújabb videóelemzését Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: a hétvégén Magyar Péter beismerte, hogy kénytelenek elhalasztani a jelöltállítási folyamatot egészen novemberig, melynek hátterében az állhat, hogy valójában nem találnak kompetens szereplőket. Erre utal a Tisza új alelnökének, Forsthoffer Ágnes 24.hu-nak adott interjúja is, amelyben úgy fogalmazott: „nagyon kevés olyan szereplőt talál, aki hajlandó felvállalni a pártszimpátiáját”.
Ez jelentősen erodálja a Tisza így is igen gyenge lábakon álló kormányzóképességét, ugyanis még azok a szereplők is háttérbe szorultak, akiket már korábban bemutatott Magyar Péter, a jelöltek híján pedig még inkább az a benyomása a választóknak, hogy itt csak egy one man show-t látunk, nem pedig egy olyan politikai erőt, amely képes kormányozni. Az elemző emlékeztetett: Kulja András az elbukott egészségügyi vitája óta szinten teljesen eltűnt, Ruszin-Szendi Romulusz az újságírók lökdösése és a fegyverviselési botránya után szintén háttérbe lett szorítva, az uniós források visszatartásának örülő Kollár Kinga ugyancsak kikopott a nyilvánosságból, de Tarr Zoltán botrányos kijelentései sem abba az irányba mutatnak, hogy sokat fog a jövőben a nyilvánosság előtt szerepelni”
– fogalmazott Deák Dániel.
Deák Dániel videóelemzését itt tekintheti meg: