Teljes kudarc a Tisza jelöltállítása, Magyar Péter mindenki mást háttérbe szorít

Ez jelentősen erodálja a Tisza így is igen gyenge lábakon álló kormányzóképességét, ugyanis még azok a szereplők is háttérbe szorultak, akiket már korábban bemutatott Magyar Péter, a jelöltek híján pedig még inkább az a benyomása a választóknak, hogy itt csak egy one man show-t látunk, nem pedig egy olyan politikai erőt, amely képes kormányozni. Az elemző emlékeztetett: Kulja András az elbukott egészségügyi vitája óta szinten teljesen eltűnt, Ruszin-Szendi Romulusz az újságírók lökdösése és a fegyverviselési botránya után szintén háttérbe lett szorítva, az uniós források visszatartásának örülő Kollár Kinga ugyancsak kikopott a nyilvánosságból, de Tarr Zoltán botrányos kijelentései sem abba az irányba mutatnak, hogy sokat fog a jövőben a nyilvánosság előtt szerepelni”