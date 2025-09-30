Hírlevél

Rendkívüli

Megszólalt Volodimir Z., az Északi Áramlat robbantója – hihetetlen dolgot állít

Magyar Péter

Teljes kudarc a Tisza jelöltállítása, Magyar Péter mindenki mást háttérbe szorít

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Magyar Péter keddre ígérte a Tisza egyéni jelöltjeinek a bemutatását, majd a jelölt-kiválasztási folyamat kudarca után inkább elhalasztották novemberig. A programjuk kapcsán pedig a Tisza alelnöke mondta, hogy nem hoznak mindent nyilvánosságra, mert abba belebuknának. „Program és jelöltek híján így marad az álhírgyártás az ellenzéki oldalon, amelynek keretében ezúttal rendkívül súlyos, kiskorúak ellen elkövetett szexuális bűncselekménnyel vádoltak meg kormánytagokat” – derül ki Deák Dániel videóelemzéséből.
„Magyar Péter még az elmúlt hetekben is azt ígérte, hogy már szeptember 30-án elindul a Tisza nyilvános jelölt kiválasztási folyamat, és mára bemutatja azokat a személyeket, akik közül kiválasztják a Tisza végső jelöltjeit” – kezdte legújabb videóelemzését Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: a hétvégén Magyar Péter beismerte, hogy kénytelenek elhalasztani a jelöltállítási folyamatot egészen novemberig, melynek hátterében az állhat, hogy valójában nem találnak kompetens szereplőket. Erre utal a Tisza új alelnökének, Forsthoffer Ágnes 24.hu-nak adott interjúja is, amelyben úgy fogalmazott: „nagyon kevés olyan szereplőt talál, aki hajlandó felvállalni a pártszimpátiáját”.

Magyar Péter
Magyar Péter Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

Magyar Péter mögött a korábbi tiszás szereplők is háttérbe szorultak

Ez jelentősen erodálja a Tisza így is igen gyenge lábakon álló kormányzóképességét, ugyanis még azok a szereplők is háttérbe szorultak, akiket már korábban bemutatott Magyar Péter, a jelöltek híján pedig még inkább az a benyomása a választóknak, hogy itt csak egy one man show-t látunk, nem pedig egy olyan politikai erőt, amely képes kormányozni. Az elemző emlékeztetett: Kulja András az elbukott egészségügyi vitája óta szinten teljesen eltűnt, Ruszin-Szendi Romulusz az újságírók lökdösése és a fegyverviselési botránya után szintén háttérbe lett szorítva, az uniós források visszatartásának örülő Kollár Kinga ugyancsak kikopott a nyilvánosságból, de Tarr Zoltán botrányos kijelentései sem abba az irányba mutatnak, hogy sokat fog a jövőben a nyilvánosság előtt szerepelni”

– fogalmazott Deák Dániel.

Deák Dániel videóelemzését itt tekintheti meg:

 

