Itt a Tisza újabb megszorító terve: Magyar Péterék pénzt vonnának el a vállalkozásoktól is

A Tisza Párt új gazdasági szakértője, Kármán András szerint a magyar állam túl sok pénzzel támogatja a vállalkozásokat, emiatt felülvizsgáltatná a teljes magyar támogatáspolitikát. Minderről a Mandiner írt, azután, hogy a birtokába kerültek Kármán Corvinus egyetemen tartott prezentációjának diái. Az előadásra azután egy nappal került sor, hogy Magyar Péter bemutatta őt a kötcsei rendezvényen. A közgazdászt szánta Magyar Péter az augusztusban félretolt Dálnoki Áron helyére.

Magyar Péter kötcsei rendezvénye nagyot bukott. Fotó: Mirkó István

Kármán, mint a Mandiner írja, előadása elején sorra elsütötte az elmúlt hónapokból ismert baloldali közgazdasági paneleket: mindent átszövő korrupció, kiszámíthatatlan pénzügyi szabályozás, államosítások és a „sikeres vállalkozások levadászása”. Beszélt arról is: a keresletvezérelt növekedési modell csak inflációt és növekvő költségvetési hiányt generált.

Úgy véli, a magyar állam a gazdaságfejlesztés tekintetében nem hatékony, amit alacsony adók, adókedvezmények és támogatások szerteágazó rendszerével igyekszik kompenzálni.

Vagyis a Tisza Párt új gazdasági megmondóembere szerint elhibázott kormányzati döntés az alacsony adókkal és adókedvezményekkel való kompenzálás. Kármán „kiugró mértékűnek” nevezte a vállalatoknak nyújtott transzferek arányát, amit szerinte csak részben magyaráznak az EU-s támogatások.

Vagyis szerinte pénzelvonással jelentős forrásokat lehetne megtakarítani.

Magyar Péterék célkeresztjében a vállalkozások (is)

Noha a Tisza Párt cáfolta a korábban kiszivárgott infirmációkat a jelenleg 9 százalékos társasági adó emeléséről, Kármán mégis erről beszélt az előadásán:

Az alacsony társaságiadó-kulcs ellenére az adórendszerünk túl bonyolult, nem semleges, torz ösztönzőkkel terhelt, ráadásul tele van különféle szektorális adókkal – mondta.

Ez utóbbi esetében a multikra és a bankszektorra kivetett különadókra gondolhatott, ez utóbbi pedig azért is érdekes, mert Kármán nemrég még az Erste Bank egyik magas beosztású munkatársa volt. A Mandiner cikke szerint

nem nehéz kikövetkeztetni, hogy egy adóreform esetén a társasági adó-kulcshoz – és a bankadóhoz is – hozzányúlna a Tisza.

Kármán előadása végén nem tudott válaszolni arra a kérdésre, hogy a vagyonadót csak az ötmilliárd feletti részre vetnék-e ki, vagy pedig a teljes vagyonra. Bírálta a jelenlegi magyar adórendszert: úgy véli, az igazságtalan, szerinte a Tisza célja egy „igazságosabb adórendszer, egy méltányosabb közteherviselés kialakítása, ahol közügyek pénzügyi terhei valóban arányosan, és az állampolgárok jövedelmi, vagyoni lehetőségéhez jobban igazodva kerülnek meghatározásra”.