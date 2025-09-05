Már megint Magyar Péteren röhög az ország

Alaposan megváltozott Magyar Péter helyzete egy év alatt: megtorpant a kezdeti lendület, a Tisza Párt elnöke már az utcai fórumokon próbál toborozni.

Segítsetek, hogy segíthessünk. Gyertek képviselőnek, ha kell, miniszternek, miniszterelnöknek, köztársasági elnöknek, polgármesternek, segítsetek!”

– hangoztatta Magyar Péter. Mindez arról árulkodik, hogy a pártnak továbbra sincs elegendő képviselőjelöltje, és jelentkezők hiányában a casting is láthatóan komoly problémát okoz.

Lejtmenetben a Tisza

Magyar Pétert sorra hagyják el

A Magyar Nemzet összeállításából kiderül, sorra fordulnak el az aktivisták, vezetők a Tisza Párttól, távozásuk okának pedig Magyar Pétert jelölik meg. Amint arról már az Origo is beszámolt, márciusban derült ki, hogy kilépett a Tisza Pártból Magyar egyik fontos bizalmi embere, Farkas Dezső. Sajtóinformációk szerint Farkas Dezső kifejezetten elégedetlen volt a pozíciójával a párton belül, úgy érezte, az ő és a pártvezetésben meglévő riválisai képességei alapján komolyabb feladatok ellátásával kellene megbíznia őt Magyar Péternek.

Az egykori tiszás bejegyzésében a kilépésről úgy fogalmazott:

„Hosszú és mély vívódás után úgy kellett döntenem, hogy szeretett politikai közösségemben uralkodó belső viszonyok miatt a közösségemet elhagyom. A mai napon beadtam azonnali hatályú felmondásomat.”

Mint írta, egy új politikai közösség létrehozásán fog dolgozni. A posztot Magyar Péter nem is hagyta szó nélkül, kommentjében hangsúlyozta: Farkas Dezső nem a Tiszában uralkodó belső viszonyok miatt távozik a párttól, hanem mert több érzékeny és a politikai közösségünk számára érzékeny és káros információt elhallgatott előlünk.

Sokasodó botrányok

Egyre több botrány lát napvilágot a Tisza Párt körül. A portál azt írta, Magyar Péter kellemetlen helyzetbe került Ruszin-Szendi Romulusz még vezérkari főnöki időszakához kapcsolódó botrányos ügyei, valamint Radnai Márk napvilágra került kritikái miatt is, amiért őt el is távolította tisztségéből. Hasonlóképp tett főtanácsadójával, Barati Ágnessel is, akit lefokozott, miután kiderült, migránsszállót akart működtetni az iváncsai akkugyárban dolgozó külföldi vendégmunkásoknak. A pártelnököt azért is súlyos kritika érte, hogy felfogadta a hazai genderlobbi egyik ismert aktivistáját, Bódis Krisztát.