Rendkívüli

Oroszország kemény üzenetet küldött a lengyeleknek

Magyar Péter

A Tisza kilépett az árnyékból, már nyíltan támadja a rezsicsökkentést

Az Európai Unióban a lakosság 23 százaléka fűtési nehézségekkel küzd és a magyarhoz képest 3-4-5-szörös energiaárak is akadnak. Magyar Péter Tisza Pártját azonban nem érdekli a valóság, továbbra is a magyarországi rezsicsökkentés eredményeit vitatja hazug érvekkel.
Magyar PéterTisza-adórezsicsökkentésadóemelés

Szinte nem telik el úgy nap, hogy Magyar Péter vezetésével a hazai kormányellenes erők vagy éppen Brüsszel ne támadná az Orbán-kormány adó- és rezsicsökkentési politikáját. A Tisza egy posztban tette közé, most legalább nyíltan, nem meglepő álláspontját a rezsicsökkentésről.

Magyar Péter pártját láthatóan nagyon zavarja a rezsicsökkentés.
Magyar Péter szerint a rezsicsökkentés is egy humbug. Fotó: AFP

Magyar Péter pártja eltörölné a rezsicsökkentést

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerint:

A rezsicsökkentés is egy humbug, ma a magyar emberek átlagosan többet fizetnek az energiáért, mint az európai átlag, mert csak egy bizonyos szintig van ugye a rezsicsökkentés”.

Ez természetesen erős csúsztatás, mert a magyar háztartások óriási többsége a lakossági árat fizeti a gázért és az áramét, ez a tarifa pedig a legalacsonyabb az EU-ban. Erről mélyen hallgat a Tisza, Magyar Pétert sem hallottuk még emlegetni ezt a tényt. 

A rezsicsökkentés támadása kiemelt helyen szerepel a Tisza Párt kommunikációjában. A párt Facebook oldalán például megjelent  "2013: a rezsicsökkentés illúziója" címmel egy olyan bejegyzés, amely számos valótlanságot állít. Magyar Péter pártjának bejegyzése szerint például bár 2013-ban a Fidesz meghirdette a „rezsicsökkentést”, és adminisztratív eszközökkel kb. 20%-kal csökkentette is az energiaárakat, az azonban szerintük csak rövid távon hozott könnyebbséget. 

A Tisza Párt ezután a bejegyzésében az elmaradt energetikai fejlesztéseket emlegetve egész egyszerűen elhallgatja azt a tényt, hogy a kormány energiapolitikájának köszönhetően az Európai Unió tagállamai között jelenleg a legolcsóbbak közé tartozik a magyar lakosság által fizetendő energiaár.

Magyar Péter pártja ugyanakkor arról viszont egyáltalán nem beszél, hogy a hatalomra kerülése esetén viszont nem, hogy nem csökkentené, hanem biztosan növelné a magyar lakossági energiaárakat. Az Európai Parlamentben ugyanis már ígéretet tett arra, hogy kormányra kerülése esetén életbe lépteti majd az EU árnövelő hatású energiapolitikai direktíváit.

Szemenszedett hazugságok tarkítják a posztot

A Tisza azt írja a poszjtában, hogy nincs országos szigetelési program, hogy nem cserélték le a nyílászárókat és nem korszerűsítették a fűtésrendszereket. Ez egyszerűen aljas hazugság. Valójában otthonok sokaságában történt már meg az energetikai korszerűsítés a különböző programok segítségével, így többek között a szigetelés, a nyílászárók cseréje és a fűtőrendszerek korszerűsítése is. Persze az örök élet és az ingyen sör mellett mindezek egy suhintással való megoldása is belefér a Tisza hazug kampány ígéreteibe, vagy inkább körmönfont sejtetéseibe.

Magyar Péterék brutális adóemeléseket is terveznek

Mint ismeretes a Tisza Párt kormányra kerülése esetében az energiaárak növekedése mellett az adóterheik növekedésére is számíthatnak majd a magyar adófizető polgárok.

A kiszivárgott dokumentumok és a pártvezetők elszólásai alapján a Tisza Párt többkulcsos, brutális adóemelést vezetne be, amely nemcsak a tehetőseket, hanem az átlag alatt keresőket is sújtaná.

22 és 33%-os személyi jövedelemadót vezetnének be, és már azokat is komoly adótöbblet sújtaná, akik jóval az átlag alatt keresnek. A Tisza adóterve tehát minden magyar családot súlyosan hátrányosan érintene.

A kiszivárgott hírek szerint a Tisza Párt 

a többkulcsos SZJA bevezetése mellett megemelné még a társasági adót és a tőkejövedelmek adóját is.

Az adóemeléssel kapcsolatban a „progresszív” személyi jövedelemadó mellett 25 százalékos társasági adót és háromkulcsos nyereségadót vezetnének be Magyar Péterék annak érdekében, hogy a kampányígéreteiket teljesíthessék. A társasági adó kulcsát 9 százalékról emelnék az említett 25 százalékra; a tőkejövedelmeket pedig az szja-hoz hasonlóan, sávosan adóztatnák meg kormányra kerülésük esetén.

A céges osztalékok után az átlagkereset mértékéig 20 százalék lenne az adó, efölött már 30 százalékot kellene fizetni, majd a következő lépcsőben a 40 százalékos sáv következne. Az állampapírok és a részvények nyereségének megadóztatását hasonló módon terveznék Magyarék: az eredeti tőkebefektetés nyeresége után a mindenkori átlagbérnek megfelelő összegig 20, afölött az átlagbér kétszereséig 30, azt is meghaladó nyereség esetén pedig 40 százalékos kulccsal kellene adózni. Tőkejövedelemnek számítana minden olyan bevétel, ami nem bér jellegű.

 

