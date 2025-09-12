A Tisza kilépett az árnyékból, már nyíltan támadja a rezsicsökkentést

Szinte nem telik el úgy nap, hogy Magyar Péter vezetésével a hazai kormányellenes erők vagy éppen Brüsszel ne támadná az Orbán-kormány adó- és rezsicsökkentési politikáját. A Tisza egy posztban tette közé, most legalább nyíltan, nem meglepő álláspontját a rezsicsökkentésről.

Magyar Péter szerint a rezsicsökkentés is egy humbug. Fotó: AFP

Magyar Péter pártja eltörölné a rezsicsökkentést

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerint:

A rezsicsökkentés is egy humbug, ma a magyar emberek átlagosan többet fizetnek az energiáért, mint az európai átlag, mert csak egy bizonyos szintig van ugye a rezsicsökkentés”.

Ez természetesen erős csúsztatás, mert a magyar háztartások óriási többsége a lakossági árat fizeti a gázért és az áramét, ez a tarifa pedig a legalacsonyabb az EU-ban. Erről mélyen hallgat a Tisza, Magyar Pétert sem hallottuk még emlegetni ezt a tényt.

A rezsicsökkentés támadása kiemelt helyen szerepel a Tisza Párt kommunikációjában. A párt Facebook oldalán például megjelent "2013: a rezsicsökkentés illúziója" címmel egy olyan bejegyzés, amely számos valótlanságot állít. Magyar Péter pártjának bejegyzése szerint például bár 2013-ban a Fidesz meghirdette a „rezsicsökkentést”, és adminisztratív eszközökkel kb. 20%-kal csökkentette is az energiaárakat, az azonban szerintük csak rövid távon hozott könnyebbséget.

A Tisza Párt ezután a bejegyzésében az elmaradt energetikai fejlesztéseket emlegetve egész egyszerűen elhallgatja azt a tényt, hogy a kormány energiapolitikájának köszönhetően az Európai Unió tagállamai között jelenleg a legolcsóbbak közé tartozik a magyar lakosság által fizetendő energiaár.

Magyar Péter pártja ugyanakkor arról viszont egyáltalán nem beszél, hogy a hatalomra kerülése esetén viszont nem, hogy nem csökkentené, hanem biztosan növelné a magyar lakossági energiaárakat. Az Európai Parlamentben ugyanis már ígéretet tett arra, hogy kormányra kerülése esetén életbe lépteti majd az EU árnövelő hatású energiapolitikai direktíváit.

Szemenszedett hazugságok tarkítják a posztot

A Tisza azt írja a poszjtában, hogy nincs országos szigetelési program, hogy nem cserélték le a nyílászárókat és nem korszerűsítették a fűtésrendszereket. Ez egyszerűen aljas hazugság. Valójában otthonok sokaságában történt már meg az energetikai korszerűsítés a különböző programok segítségével, így többek között a szigetelés, a nyílászárók cseréje és a fűtőrendszerek korszerűsítése is. Persze az örök élet és az ingyen sör mellett mindezek egy suhintással való megoldása is belefér a Tisza hazug kampány ígéreteibe, vagy inkább körmönfont sejtetéseibe.