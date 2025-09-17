A tiszások alig harmada tartja teljesen alkalmasnak Magyar Pétert

„Medián: Június óta 9 százalékponttal (46-ról 37-re) csökkent azoknak a Tisza-szavazóknak az aránya, akik teljesen alkalmasnak tartják Magyar Pétert a miniszterelnöki pozícióra, ezzel szemben 4 százalékponttal (76-ról 80-ra) nőtt az Orbán mellett teljesen elkötelezett fideszesek aránya. Abban, hogy hányan tartják őket teljesen alkalmasnak, mindent egybevetve 6-ról 12 százalékpontra bővült a kettejük közötti különbség Orbán javára” – írta Facebook-bejegyzésében Ceglédi Zoltán, a Medián közvélemény-kutatási adatait közölve.

Magyar Péter

Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

Magyar Péter támogatottsága nem most kezdett zuhanni

Emlékezetes, nem ez az első ilyen eset, Magyar Péter számára már korábban is kedvezőtlen eredmények kezdtek szállingózni, amikor a Publicus közvélemény-kutató vezetője, Pulai András Németh Péter podcastműsorában beszélt arról, hogy a választókerületi szintű kutatások a Fidesz egyértelmű előnyét mutatják.