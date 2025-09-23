Magyar Péter úgy trükközne a nyugdíjakkal, akár egy unokázós csaló

A Tisza Párt kormányra kerülése esetén megújítaná a nyugdíjrendszert és bevezetné a nyugdíjas SZÉP-kártyát, amely 2,2 millió embert érintene Magyarországon – jelentette be Magyar Péter keddi videóüzenetében a Facebookon. A politikus részletezte, hogy a havi 250 ezer forintot kapó nyugdíjasok 200 ezer, míg a 250–500 ezer forint közötti nyugdíjban részesülők 100 ezer forinttal többet kapnának évente – azt azonban nem árulta el, hogy miből. A programból csak a félmillió forint fölötti járulékban részesülő nyugdíjasok maradnának ki, körülbelül 70 ezren. Magyar Péter a SZÉP-kártya mellett 120 ezer forintos minimálnyugdíj bevezetésével is ámítja a nyugdíjasokat, emellett a szociális otthonok 20 ezer férőhelyes bővítését is belengette. Azt azonban nem részletezte, hogy mindezt milyen keretből finanszírozná a Tisza.

Magyar Péter újabban előszeretettel fotózkodik nyugdíjasokkal a Tisza Párt fórumain (kép forrása: Facebook/MagyarPeter)

Kocsis Máté: Humbug és figyelemelterelés

Kocsis Máté a közösségi oldalán reagált Magyar Péter bejelentésére. A Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péter ezúttal is egy kommunikációs trükköt vetett be azért, hogy elterelje a figyelmet az európai parlamenti mentelmi joga megvonását érintő keddi tárgyalásról.

Mennyire akarhat jót a nyugdíjasoknak az az ember, aki büdösnek nevezte őket, aki a nagymamáknak azt üzente, hogy vegyenek maguknak új unokát, és akinek a gazdasági szakértője a 13. havi nyugdíjat gúnyolta?

– írta Kocsis. Hozzátette:

Magyar Péter mindent kitalál és megígér, csak hogy ne a számára kínos ügyekről legyen szó.

A frakcióvezető szerint a politikus úgy viselkedik, mint egy „unokázós csaló”: kihasználja az időseket, hogy saját problémáiról elterelje a figyelmet.

Magyar Péter és a Tisza Párt politikai kommunikációjában az elmúlt hónapokban többször is előkerült a nyugdíjasok ügye, de nem úgy, ahogy azt az idősek várhatták volna. Bár megszólalásaiban Magyar Péter gyakran hangoztatja, hogy tiszteletet és figyelmet kell adni a nyugdíjasoknak, a kiszivárgott videó- és hangfelvételek, illetve a Tisza tanácsadóinak véleménye alapján más kép rajzolódik ki. A mai bejelentés is ebbe a sorba illeszkedik: sokkal inkább tűnik humbugnak, mint valódi, felelős politikai programnak.