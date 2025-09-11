Így ne! – még a baloldali elemzők is kritizálják Magyar Péter stílusát

A baloldali politikai elemző a Kossuth Rádió szerda reggeli adásában kifejtette: még fiatal a Tisza Párt, ezért a profizmusnak néha a hiányát látjuk.

Így nem viselkedünk újságíróval, még akkor sem viselkedünk így, félrelökni sem szabad, hogyha egyébként azt az újságírót az adott párt nem kedveli

– fogalmazott Nagy Attila Tibor, reagálva az elmúlt napokban újságírókat ért tiszás atrocitásokra.

A politikai elemző úgy fogalmazott, akkor sem helyénvaló ez a fellépés, ha a „Mandiner és közmédia néha kifejezetten provokatív”.

Jobban örülnék egy higgadtabb, békésebb hangnak, egy asszertívebb kommunikációnak. Egy igazán jó politikus valamennyire meg tudja találni a hangot még az ellenfelekkel is

– vélekedett Nagy Attila Tibor.

Magyar Péter beszédet mond a kötcsei Hősök terén, 2025. szeptember 7-én (Fotó: Mirkó István/Origo)

Pár százan voltak Magyar nagykátai gyűlésén, pedig a szomszédból is jöttek

Nagy Attila Tibor a közösségi oldalán is kritikus véleményének adott hangot Magyar Péter nagykátai gyűlésével kapcsolatban „Így ne!” kezdettel. Mint fogalmazott, százak mentek el a Tisza-vezér nagykátai gyűlésére, ez a majdnem 12 ezres településen nem is rossz létszám.

Csakhogy egy részük nem helybéli volt, voltak ott monoriak, és volt, aki Jászberényből érkezett.

Mint írta, mintegy 9000 választópolgár van Nagykátán, közülük 200-300-an lehetettek jelen a Tisza falugyűlésén. „Innen nézve ez már nem is olyan sok. Igaz, szemerkélt az eső – viszont munkaidő után voltunk” – írta.

Nagy Attila Tibor azt is leírja, hogy Magyar Péter félórát késett, hosszasan beszélt, ezért kérdésekre alig maradt idő.

– Volt egy szőke hajú kedves hölgy, aki a Mikor telt be a pohár önnél, Péter? kérdést tette fel.

Magyar Péter a kérdező szavába vágott, kijavítva, hogy nem volt fideszes képviselő, és arra kezdett el gyanakodni a pártelnök, hogy a kérdező nő „összebeszélt” Futó Boglárkával, a Hír TV szintén jelen lévő munkatársával.

– A kérdező hölgy a kérdés feltétele előtt még tapsolt, de Magyar Péter válasza közben arrébb ment, vélhetően megbántódott – írta le a történteket az elemző. Nagy Attila Tibor végül megállapította:

Nem volna szabad így bánni az emberekkel.”



