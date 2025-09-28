Hírlevél

Rendkívüli

Így bukkantak rá Kaszás Nikolett holttestére a Pilisben

Magyar Péter

Menczer Tamás: A képviselőjelöltjei bemutatójának az elhalasztása Magyar Péter pártjának a végét jelzi

Magyar Péter ismét elhalasztotta a Tisza Párt 106 jelöltjének bemutatását. Október helyett novemberre ígéri a nagy leleplezést Magyar Péter – ha ugyan akkor lesz még Tisza Párt. Menczer Tamás szerint ugyanis a jelöltbemutatás elmaradása nem csupán csúszás, hanem maga a politikai végjáték: a Tiszának vége.
Magyar PéterTisza PártjelöltállításMenczer Tamás

Úgy tűnik, Magyar Péter lassan világrekordot dönt az elhalasztott politikusi ígéretek számában. Ezúttal a Tisza Párt 106 egyéni jelöltjének bemutatását tolta el októberről novemberre, a bizonytalanságot pedig egyre nehezebb komolyan venni.

Menczer Magyar Péter pártjáról: Persze ki akarná a nevét adni a Tisza-adóhoz, a lebukásokhoz, a botrányokhoz?! Nem meglepő módon senki. Vége van!
Menczer Tamás: Magyar Péter itt épp találkozik a Tisza jelöltjeivel…Fotó: Facebook

Menczer Tamás Magyar Péter pártjáról: Persze ki akarná a nevét adni a Tisza-adóhoz, a lebukásokhoz, a botrányokhoz?! Nem meglepő módon senki. Vége van!

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója egy Facebook-bejegyzésben figurázta ki a Magyar Péter körül kialakult egyre nevetségesebb helyzetet.

Magyar Péter itt épp találkozik a Tisza jelöltjeivel… Persze ki akarná a nevét adni a Tisza-adóhoz, a lebukásokhoz, a botrányokhoz?! Nem meglepő módon senki. Vége van!”

- írta Menczer Tamás egy olyan képhez mellékelve, amelyen Magyar Péter a saját tükörképét nézi rendkívül elégedetten.

Menczer Tamás ironikus szavai mögött komoly üzenet húzódik: a Fidesz szerint a Tisza Párt képtelen felmutatni egy működőképes csapatot, mivel a Magyar Péter egyszemélyes szereplésére épülő tiszás választási gépezet egyre inkább emlékeztet egy rossz vígjátékra, mint egy komoly politikai szervezetre.

Az önimádat mintapéldájaként tündöklő pártvezér korábban így fogalmazott:

Nem fogunk 106 darab Magyar Pétert egyéni képviselőnek indítani, pedig felmerült egyesekben, hogy névváltoztatással ezt is lehetne csinálni.”

Ezt a részt 01:29:20-tól nézhetik meg az alábbi videóban.

 

