Olyan virtuális pofont kapott Magyar Péter, hogy a fal adta a másikat

Újra aktivizálta magát Wellor, aki a Tisza adóemelési terveit kommentálta a legújabb dalában. Emlékezetes, a múlt héten az Indexhez kiszivárgott egy belső dokumentum, amely szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadó bevezetését tervezi kormányra kerülése esetén. Erre erősített rá Magyar Péter alelnöke, Tarr Zoltán, aki szintén az adóemelésekről beszélt.

Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Magyar Péter: erős üzenet érkezett

Wellor nem hagyta szó nélkül Tarr "etyeki beszédét" és kemény szavakat fűzött a történtekhez. Tarr Zoltán szerinte az őszödi hazugságbeszéddel politikai visszavonulását megalapozó Gyurcsány Ferencen is túltesz.

"„Peti, totál igazad volt, ez mind tényleg agyhalott,

persze a te hibád, egyedül őket miért hagytad ott.

A Tarr Zoltán nevű kattant Gyurcsányon is túltesz,

az ilyen lúzerekből nagyon gyorsan múlt lesz,

az amatőrség nála a tetőfokra hág,

a választás előtt árulja el a taktikát."

A netzenész ezek után az SZDSZ-hez hasonlította a Tiszát, hiszen szerinte az emberek ilyen szintű átverésére csak az egykori liberális párt és Gyurcsány Ferenc voltak képesek.

Hazugabbak vagytok, mint az átlag,

nem csoda, hogy utálnak, de már most jól lebuktatok.

Szotyi Peti megint makog.