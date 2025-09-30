Hírlevél

Magyar Péter

Magyar Péter a saját felelősségét próbálja a Fideszre hárítani

Saját hibája elől menekülne Magyar Péter, de az elemző szerint mindezt már a közvélemény is érzékeli. A jelöltek késlekedő bemutatása mutatja, hogy Magyar Péter hibája a párt működőképességét is kétségessé teszi.
Magyar PéterFideszTisza Párt

A Tisza Párt elnöke a Fideszre hárítja felelősségét, miközben a jelöltek bemutatásának halogatása egyértelműen saját hibájára vezethető vissza – értékelte a Magyar Nemzetnek Tóth Erik, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója.

Magyar Péter, MagyarPéter, Tisza Párt, TiszaPárt, Kötcse, 2025. 09. 07.
Magyar Péter beszédet mond a kötcsei Hősök terén, 2025. szeptember 7-én (Fotó: Mirkó István/Origo)
Fotó: Mirkó István

A szakember szerint egy normálisan működő párt néhány hét alatt megoldaná a jelöltállítást, ezért a késlekedés nem mutat jól a kormányzóképesség szempontjából sem. Tóth Erik úgy fogalmazott: 

Magyar Péter felelőtlen ígéretet tett, amatőr, de annál fájóbb hibát vétett.

A kutató hangsúlyozta, hogy a Fideszre mutogatás nem új jelenség a Tisza elnökénél, de a valóság az, hogy a párt jelenleg nem képes három alternatívát felmutatni minden körzetben. Ez pedig szerinte beismerése annak, hogy a Tisza nem tud megbízható jelölti gárdát állítani.

Tóth Erik hozzátette, komoly probléma, hogy a stabil politikai munkához olyan tényezők kellenek – megbízható parlamenti többség, működő államapparátus, szakminiszterek –, amelyekkel a Tisza Párt nem rendelkezik. A kutató felidézte: 

Magyar Péter már korábban is több közösségét és szövetségesét elárulta, ami megkérdőjelezi vezetői alkalmasságát.

A szakértő arra is rámutatott, hogy a nyár egyértelműen a Fidesz győzelmével zárult. Orbán Viktor vezetésével a kormánypártok új stratégiát mutattak fel, és bizonyították, hogy képesek politikai innovációra. 

A nyarat azért nyerte meg a Fidesz és azért vesztette el a Tisza, mert előbbi perspektívát és víziót adott, míg utóbbi csak a múlt megoldásait ismételgette

– fogalmazott.

 

