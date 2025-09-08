Magyar Péterék a baloldal régi gazdaságpolitikáját hozhatják vissza

A háttérben, a tiszás szakértői csapat részéről egyértelműen megkezdődött a tábor átprogramozása a többkulcsos szja-ra, vagyis adóemelésre – derül ki az Ellenpont cikkéből. Mint írták, bár Magyar Péterék a 2025 tavaszi Nemzet hangja-konzultáción még 81,9 százalékos támogatottságot mutattak ki az egységesen 9 százalékra csökkentett személyi jövedelemadó ötlete mögött, mostanra sokat változott a kép.

A Magyar Péterék mögé besorolt Surányi György is a többkulcsos adóztatást szorgalmazza

Fotó: Facebook

Példaként említették Kéri László és felesége, Petschnig Mária Zita előadásait, de ismert, hogy utóbbi a Tisza gazdasági programjának a megírásában is részt vesz. Utóbbinak a tartalmával kapcsolatban pedig megvilágító erejű az a minap kiszivárgott, jelentős adóemelést tervező dokumentum, aminek nyomán Magyar Péter tagadásnak álcázott kármentésre kényszerült.

Magyar Péterék a magasabb adók mellett törtek lándzsát

Ugyanis számos körülmény utal arra, hogy Magyar Péterék tényleg adóemelésre készülnek.

Így például Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági szakembere ugyanis a párt etyeki fórumán a többkulcsos adóztatás mellett foglalt állást és megelégedéssel nyugtázta, hogy a jelenlévők többsége is hasonló véleményen van. A Dálnoki mellett ülő Tisza-alelnök, Tarr Zoltán pedig úgy vélte, hogy az alacsony egykulcsos adó csak egy „szemfényvesztés”, emellett arról beszélt, hogy a választás után bármit megcsinálhatnak, ha kormányra kerülnek.

Az Ellenpont emlékeztetett:

a 2010 előtti baloldali kormányok idején a jelenleginél jóval magasabb volt a személyei jövedelemadó, a bruttó bér jóval kisebb hányada maradt a munkavállalók zsebében mint ma.

Mint írták, a baloldal azóta is a magas adók politikáját képviseli.

Régi reflexek

Így például a miniszterelnökségre újra bejelentkező

Bajnai Gordon 2013-ban ősbűnnek nevezte az egykulcsos személyi jövedelemadót és úgy vélte, hogy annak megszüntetése lenne az első lépés „a növekedési fordulat, a bérek felzárkóztatása felé”. Az MSZP szintén ősbűnnek nevezte az egykulcsos szja-t és a Jobbik, valamint az LMP is visszavonta volna,

Gyurcsány Ferenc pedig már 2005-ben kijelentette, hogy nem lesz egykulcsos adó.