Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hatalmas botrány: elért egy NATO-tagországot a háború

Magyar Péterék

Magyar Péterék a baloldal régi gazdaságpolitikáját hozhatják vissza

53 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza Párt háttércsapata már a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetésére készíti fel a tábort – írja az Ellenpont. Bár tavasszal Magyar Péterék még az egységes 9 százalékos adó mellett kampányoltak, mostanra egyre több jel mutat arra, hogy jelentős adóemelésre készülnek. A kiszivárgott dokumentumok, valamint a párt szakértőinek és vezetőinek nyilatkozatai is ebbe az irányba mutatnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterékTarr ZoltánEllenpontgazdaságpolitika

A háttérben, a tiszás szakértői csapat részéről egyértelműen megkezdődött a tábor átprogramozása a többkulcsos szja-ra, vagyis adóemelésre – derül ki az Ellenpont cikkéből. Mint írták, bár Magyar Péterék a 2025 tavaszi Nemzet hangja-konzultáción még 81,9 százalékos támogatottságot mutattak ki az egységesen 9 százalékra csökkentett személyi jövedelemadó ötlete mögött, mostanra sokat változott a kép. 

A Magyar Péterék mögé besorolt Surányi György is a többkulcsos adóztatást szorgalmazza.
A Magyar Péterék mögé besorolt Surányi György is a többkulcsos adóztatást szorgalmazza
Fotó: Facebook

Példaként említették Kéri László és felesége, Petschnig Mária Zita előadásait, de ismert, hogy utóbbi a Tisza gazdasági programjának a megírásában is részt vesz. Utóbbinak a tartalmával kapcsolatban pedig megvilágító erejű az a minap kiszivárgott, jelentős adóemelést tervező dokumentum, aminek nyomán Magyar Péter tagadásnak álcázott kármentésre kényszerült. 

Magyar Péterék a magasabb adók mellett törtek lándzsát

Ugyanis számos körülmény utal arra, hogy Magyar Péterék tényleg adóemelésre készülnek. 

Így például Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági szakembere ugyanis a párt etyeki fórumán a többkulcsos adóztatás mellett foglalt állást és megelégedéssel nyugtázta, hogy a jelenlévők többsége is hasonló véleményen van. A Dálnoki mellett ülő Tisza-alelnök, Tarr Zoltán pedig úgy vélte, hogy az alacsony egykulcsos adó csak egy „szemfényvesztés”, emellett arról beszélt, hogy a választás után bármit megcsinálhatnak, ha kormányra kerülnek. 

Az Ellenpont emlékeztetett: 

a 2010 előtti baloldali kormányok idején a jelenleginél jóval magasabb volt a személyei jövedelemadó, a bruttó bér jóval kisebb hányada maradt a munkavállalók zsebében mint ma. 

Mint írták, a baloldal azóta is a magas adók politikáját képviseli.

Régi reflexek

Így például a miniszterelnökségre újra bejelentkező 

Bajnai Gordon 2013-ban ősbűnnek nevezte az egykulcsos személyi jövedelemadót és úgy vélte, hogy annak megszüntetése lenne az első lépés „a növekedési fordulat, a bérek felzárkóztatása felé”. Az MSZP szintén ősbűnnek nevezte az egykulcsos szja-t és a Jobbik, valamint az LMP is visszavonta volna, 

Gyurcsány Ferenc pedig már 2005-ben kijelentette, hogy nem lesz egykulcsos adó. 

Hasonló nézeteket képviselnek a Tisza körül felbukkanó szakértők is. A már említett Petschnig Mária Zita és Dánoki mellett gazdasági tanácsadóként megjelent Magyar Péter mögött Surányi György is, aki a Bokros-csomag végrehajtásában játszott döntő szerepet. A közgazdász fenntarthatatlannak nevezte az édesanyák adókedvezményét, de a rákosmenti Tisza-fórumon még a a rezsicsökkentés eltörlését is szorgalmazta.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!