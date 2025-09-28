Ami Magyar Péternek ócska hazugság, az negyedmillió családnak havonta átlagosan százezer forint

Jövő héten, október elsején életbe lépnek a háromgyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentességét kimondó szabályok. Az elmúlt napokban egyrészt bemutattuk, hogy mennyit hagynak az új rendelkezések a családok zsebében, másrészt részletesen ismertettük: mit kell tenniük az érintettek ahhoz, hogy már novemberben nagyobb fizetést kapjanak. Kitértünk arra is, hogy a kétgyermekes anyákra mikor, milyen ütemezésben terjed majd ki a mentesség, és felsoroltuk, milyen más új kedvezmények lépnek életbe a kormány nagyszabású, európai összevetésben is páratlan adócsökkentő programjában.

Most pedig azt idézzük fel, miként vélekedik a legnagyobb ellenzéki párt, a Tisza az anyák adócsökkentéséről.

Magyar Péter szerint ócska hazugság

Nem fukarkodott a jelzőkkel a Tisza Párt elnöke, amikor korábban az anyák szja-mentességéről beszélt. Magyar Péter ugyanis a HVG-nek nyilatkozva azt mondta: „Négyévente a választásokkor dobnak oda ilyen koncokat, amivel próbálják meggyőzni a hölgyeket. Reméljük, mindenkinek felnyílik a szeme. (…) Bejelenteni bárki bármit be tud, én is tudok 2033-ról beszélni. Ez egy ócska hazugság, valaki bemond valamit: 2027, 2028, 2029.”

Ez a Magyar Péter által csak ócska hazugságnak nevezett intézkedés átlagosan havi százezer forintot jelent idén a háromgyerekes anyáknak.

A brutális adóemelés tiszás terve

De érdemes a hazugságnál egy kicsit elidőzni, idézzük fel augusztus végét, amikor az Index megszerezte és bemutatta a Tisza egy belsős anyagát, amely arról árulkodott, hogy Magyarék háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek. A párt gazdasági kabinetjének írásos feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is. Az irat az is megemlítette, hogy át kell tekinteni a kedvezményeket – ez a gyakorlatban ezt jelenti, hogy csökkentenék, adott esetben megszüntetnék azokat. Magyar Péter – kevésé hihető módon – azóta azt próbálja bizonygatni, hogy pártja adót csökkentene.