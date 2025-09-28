Ami Magyar Péternek ócska hazugság, az negyedmillió családnak havonta átlagosan százezer forint

Jövő héten, október elsején életbe lépnek a háromgyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentességét kimondó szabályok. Az elmúlt napokban egyrészt bemutattuk, hogy mennyit hagynak az új rendelkezések a családok zsebében, másrészt részletesen ismertettük: mit kell tenniük az érintettek ahhoz, hogy már novemberben nagyobb fizetést kapjanak. Kitértünk arra is, hogy a kétgyermekes anyákra mikor, milyen ütemezésben terjed majd ki a mentesség, és felsoroltuk, milyen más új kedvezmények lépnek életbe a kormány nagyszabású, európai összevetésben is páratlan adócsökkentő programjában.
Most pedig azt idézzük fel, miként vélekedik a legnagyobb ellenzéki párt, a Tisza az anyák adócsökkentéséről.
Nem fukarkodott a jelzőkkel a Tisza Párt elnöke, amikor korábban az anyák szja-mentességéről beszélt. Magyar Péter ugyanis a HVG-nek nyilatkozva azt mondta: „Négyévente a választásokkor dobnak oda ilyen koncokat, amivel próbálják meggyőzni a hölgyeket. Reméljük, mindenkinek felnyílik a szeme. (…) Bejelenteni bárki bármit be tud, én is tudok 2033-ról beszélni. Ez egy ócska hazugság, valaki bemond valamit: 2027, 2028, 2029.”
Ez a Magyar Péter által csak ócska hazugságnak nevezett intézkedés átlagosan havi százezer forintot jelent idén a háromgyerekes anyáknak.
De érdemes a hazugságnál egy kicsit elidőzni, idézzük fel augusztus végét, amikor az Index megszerezte és bemutatta a Tisza egy belsős anyagát, amely arról árulkodott, hogy Magyarék háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek. A párt gazdasági kabinetjének írásos feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is. Az irat az is megemlítette, hogy át kell tekinteni a kedvezményeket – ez a gyakorlatban ezt jelenti, hogy csökkentenék, adott esetben megszüntetnék azokat. Magyar Péter – kevésé hihető módon – azóta azt próbálja bizonygatni, hogy pártja adót csökkentene.
Mielőtt folytatjuk, mintegy mellékszálként, említsük meg azt az etyeki gyűlést, ahol a tiszások leleplezték saját magukat. Ott volt Dálnoki Áron, aki azt a gazdasági munkacsoportot koordinálja, amely az szja-emelést szorgalmazó dokumentumot jegyzi. A Tisza Párt gazdasági szakértője megszavaztatta a hallgatóságot arról, hogy ki akar egykulcsos és ki többkulcsos adórendszert. Dálnoki a többkulcsosnál emelte fel a kezét, és megelégedéssel – Tarr Zoltán Tisza-alelnök pedig somolygással – vette tudomásul, hogy a hallgatóság nyolcvan-kilencven százaléka is így tett. Merthogy ott volt Tarr is, aki az adóemelés kontextusában lényegében arról beszélt, hogy a választásig mindent elhazudhatnak. Szó szerint így fogalmazott: „Választást kell nyerni, utána mindent lehet”.
De kanyarodjunk vissza az adómentesség ügyére: akárki szólal meg a Tisza párt környékéről, mindig a megszorításnál és az anyák mentességének eltörlésénél lyukad ki.
Több gazdasági ember is sürgölődik Magyar Péterék körül, egyikük Petschnig Mária Zita. A közgazdász a Tisza-rendezvények állandó előadója és nem mellesleg annak a Kéri Lászlónak a felesége, aki szinte Magyar Péterék propagandistájává szegődött. Petschnig rendszeresen bírálja az egykulcsos adó bevezetését, egyenesen elhibázott lépésnek tartja. Az egyik Tisza-sziget idén márciusi rendezvényén ironizálva beszélt az anyák szja-mentességéről, és általánosságban is kritizálta az adómentességet megadó intézkedést. – Miért kell egy ötven fölöttinek adni? Mert az már biztos, hogy nem képes a demográfiai helyzet javítására – gúnyolódott Petschnig. Lényegében ugyanezt ismételte meg szeptember elején, amikor eszement ötletnek nevezte az anyák szja-mentességének kibővítését, miközben – egy tiszás rendezvényen – nem győzte hangsúlyozni, hogy ő nem a Tisza szakértője.
Fenntarthatatlannak nevezte az édesanyák adókedvezményét Surányi György korábbi jegybankelnök is. – Attól, hogy a kismamák… az édesanyák adóvisszatérítést kapnak, attól nem fogunk több terméket exportálni, viszont importálni többet fogunk. Tehát romlani fog a nettó export. Úgyhogy amennyivel nő a gazdaság a fogyasztás élénkülése miatt, annak egy jelentős részét erodálja, elviszi a nettó export romlása – jelentette ki az édesanyák adókedvezményét érintve a szintén Magyarék körül forgolódó Surányi. Milyen meglepő, a Bokros-csomag egyik végrehajtója éppen a Tisza Párt rákosmenti fórumán adta elő nézeteit.
Egyébként szinte nincs olyan megszólaló a Tisza környékén, aki ne sürgetné a többkulcsos adót, az szja emelését. A Tisza-adó történetét ebben a cikkben tettük időegyenesre.