Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump nagyon keményet odadörrentett Putyinnak

Herning

A magyar szakképzés Európa egyik legjobb szakképzése!

38 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hankó Balázs miniszter Herningben járt az európai oktatási miniszterek informális tanácskozásán, ahol a szakképzés volt a téma. Magyarország az élmezőnyben, meg is lett a magyar szakképzés eredménye.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Herningharmonizációminiszterek nyilatkozatelnökségduális képzésHankó Balázseredményekintegrációszakképzés

Nemhiába volt tavaly a magyar uniós elnökség, oktatási területen egy stratégiai partnerségi tanácsi ajánlást tudtunk elfogadtatni. Most ennek folytatásaképpen Herningben tanácskoztak az európai oktatási miniszterek és nyilatkozat is született a szakképzéssel kapcsolatban. A magyar szakképzés rendszerének valós eredményei vannak.

Hankó Balázs, HankóBalázs, A magyar szakképzés Európa élvonalában van.
Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter. A magyar szakképzés Európa élvonalában van.
Fotó: Origo

Az oktatási miniszterek tanácskozásán elfogadtak egy nyilatkozatot a szakképzéssel kapcsolatban, erről mondta el Hankó Balázs miniszter, hogy

„Tavaly ősszel, amikor mi voltunk az uniós elnökök, egy stratégiai partnerségi tanácsi ajánlást fogadtunk el. A herningi nyilatkozatban nem a brüsszeli modell érvényesül, hanem a magyar modell érvényesül. Harcoltunk érte”

– hangsúlyozta.

A magyar szakképzés valós eredményei

A miniszter azt is hozzátette:

„Duális képzésben az élén vagyunk. Tízből öt diák duális képzésben van. A hátrányos helyzetben lévő fiataloknak az integrációjában is elől járunk. Továbbá Magyarországon az elmúlt 3 évben

64 százalékkal nőtt a szakképzésből egyetemre jelentkezettek száma.”

Hankó Balázs elmondta, volt szó a munkáshitelről is, azonban azt a nyilatkozat nem tartalmazza. Azt is megjegyezte, Brüsszel mindenféle harmonizációt szeretne a szakképzéssel kapcsolatban, de ennek ellenáll a magyar kormányzat és ezzel kapcsolatban már egyeztetett is a német, ciprusi, belga, olasz miniszterrel annak érdekében, hogy

„mondjunk nemet Brüsszel nyilvánvaló hatáskörelvonási tevékenységére, mert az oktatás nemzeti hatáskör.”

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!