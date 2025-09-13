A magyar szakképzés Európa egyik legjobb szakképzése!

Nemhiába volt tavaly a magyar uniós elnökség, oktatási területen egy stratégiai partnerségi tanácsi ajánlást tudtunk elfogadtatni. Most ennek folytatásaképpen Herningben tanácskoztak az európai oktatási miniszterek és nyilatkozat is született a szakképzéssel kapcsolatban. A magyar szakképzés rendszerének valós eredményei vannak.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter. A magyar szakképzés Európa élvonalában van.

Fotó: Origo

Az oktatási miniszterek tanácskozásán elfogadtak egy nyilatkozatot a szakképzéssel kapcsolatban, erről mondta el Hankó Balázs miniszter, hogy

„Tavaly ősszel, amikor mi voltunk az uniós elnökök, egy stratégiai partnerségi tanácsi ajánlást fogadtunk el. A herningi nyilatkozatban nem a brüsszeli modell érvényesül, hanem a magyar modell érvényesül. Harcoltunk érte”

– hangsúlyozta.

A magyar szakképzés valós eredményei

A miniszter azt is hozzátette:

„Duális képzésben az élén vagyunk. Tízből öt diák duális képzésben van. A hátrányos helyzetben lévő fiataloknak az integrációjában is elől járunk. Továbbá Magyarországon az elmúlt 3 évben

64 százalékkal nőtt a szakképzésből egyetemre jelentkezettek száma.”

Hankó Balázs elmondta, volt szó a munkáshitelről is, azonban azt a nyilatkozat nem tartalmazza. Azt is megjegyezte, Brüsszel mindenféle harmonizációt szeretne a szakképzéssel kapcsolatban, de ennek ellenáll a magyar kormányzat és ezzel kapcsolatban már egyeztetett is a német, ciprusi, belga, olasz miniszterrel annak érdekében, hogy