Magyarország odacsap: ukrán hírportálok kerültek feketelistára, miután Zelenszkij letiltotta az Origót

Hétfőn közölte Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter Magyarország válaszát az ukrán cenzúrára. A döntés előzménye, hogy szeptember közepén Kijev tíznél több európai hírportál, köztük az Origo elérhetőségét is blokkolta Ukrajnában.

Gulyás Gergely bejelentette Magyarország válaszát az ukrán cenzúrára (Fotó: Ladóczki Balázs)

Az ukrán hatóságok azzal indokolták a lépést, hogy a letiltott oldalak „orosz propagandát és dezinformációt” terjesztettek. A tiltás érintette az Origo mellett a Demokrata honlapját is, valamint román, moldovai és görög médiumokat.

Gulyás Gergely: Magyarország arányos választ ad az indokolatlan támadásra

Az ukrán blokkolásra tükörintézkedéssel reagált a magyar kormány, amely letiltja több ukrán hírportál elérhetőségét hazánk területén. A listán olyan híroldalak szerepelnek, mint a pravda.com.ua, a tsn.ua, az oboz.ua, a kárpátaljai eseményekkel foglalkozó zakarpatyja.net.ua és a hromadske.ua.