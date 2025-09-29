Hírlevél

Gulyás Gergely

Magyarország odacsap: ukrán hírportálok kerültek feketelistára, miután Zelenszkij letiltotta az Origót

Az ukrán kormány nemrég betiltott több európai hírportált, köztük az Origót is, mert azok nem a kijevi narratívát, a küszöbön álló háborús győzelmet közölték. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn bejelentette Magyarország arányos válaszát.
Gulyás Gergelyorosz-ukrán háborúcenzúrabetiltáshírportálUkrajna

Hétfőn közölte Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter Magyarország válaszát az ukrán cenzúrára. A döntés előzménye, hogy szeptember közepén Kijev tíznél több európai hírportál, köztük az Origo elérhetőségét is blokkolta Ukrajnában.

Gulyás Gergely: Magyarország válasza az ukrán cenzúrára Fotó: Ladóczki Balázs
Az ukrán hatóságok azzal indokolták a lépést, hogy a letiltott oldalak „orosz propagandát és dezinformációt” terjesztettek. A tiltás érintette az Origo mellett a Demokrata honlapját is, valamint román, moldovai és görög médiumokat.

Gulyás Gergely: Magyarország arányos választ ad az indokolatlan támadásra

Az ukrán blokkolásra tükörintézkedéssel reagált a magyar kormány, amely letiltja több ukrán hírportál elérhetőségét hazánk területén. A listán olyan híroldalak szerepelnek, mint a pravda.com.ua, a tsn.ua, az oboz.ua, a kárpátaljai eseményekkel foglalkozó zakarpatyja.net.ua és a hromadske.ua.

Zelenszkijnek nem tetszik, amit írunk, blokkolta az Origót Ukrajnában

Gulyás Gergely szerint a letiltott európai portálok „bűne” az volt, hogy írni mertek „a Soros Alapítvány befolyásolási tevékenységéről”. 

Mint fogalmazott: „Egy szuverén országnak arányos választ kell adnia a teljesen indokolatlan támadásra. Ha az EU széttagoltságát Ukrajnában állami cenzúrával jutalmazzák, akkor itt az ideje, hogy Ukrajna lemondjon csatlakozási szándékáról.”

A magyar kormány szerint a cenzúra nem lehet válasz a véleménykülönbségekre. Gulyás Gergely hozzátette: 

ha valaki korlátozni akar, akkor a Soros-szervezetek beavatkozását kellene visszaszorítani, nem pedig a szabad sajtót.

A tükörintézkedés üzenete egyértelmű: Magyarország nem hagyja szó nélkül a magyar médiumokat ért támadásokat, és megvédi szuverenitását.

 

