Magyarország odacsap: ukrán hírportálok kerültek feketelistára, miután Zelenszkij letiltotta az Origót

Hétfőn közölte Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter Magyarország válaszát az ukrán cenzúrára. A döntés előzménye, hogy szeptember közepén Kijev tíznél több európai hírportál, köztük az Origo elérhetőségét is blokkolta Ukrajnában.
Az ukrán hatóságok azzal indokolták a lépést, hogy a letiltott oldalak „orosz propagandát és dezinformációt” terjesztettek. A tiltás érintette az Origo mellett a Demokrata honlapját is, valamint román, moldovai és görög médiumokat.
Az ukrán blokkolásra tükörintézkedéssel reagált a magyar kormány, amely letiltja több ukrán hírportál elérhetőségét hazánk területén. A listán olyan híroldalak szerepelnek, mint a pravda.com.ua, a tsn.ua, az oboz.ua, a kárpátaljai eseményekkel foglalkozó zakarpatyja.net.ua és a hromadske.ua.
Gulyás Gergely szerint a letiltott európai portálok „bűne” az volt, hogy írni mertek „a Soros Alapítvány befolyásolási tevékenységéről”.
Mint fogalmazott: „Egy szuverén országnak arányos választ kell adnia a teljesen indokolatlan támadásra. Ha az EU széttagoltságát Ukrajnában állami cenzúrával jutalmazzák, akkor itt az ideje, hogy Ukrajna lemondjon csatlakozási szándékáról.”
A magyar kormány szerint a cenzúra nem lehet válasz a véleménykülönbségekre. Gulyás Gergely hozzátette:
ha valaki korlátozni akar, akkor a Soros-szervezetek beavatkozását kellene visszaszorítani, nem pedig a szabad sajtót.
A tükörintézkedés üzenete egyértelmű: Magyarország nem hagyja szó nélkül a magyar médiumokat ért támadásokat, és megvédi szuverenitását.