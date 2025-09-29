Megjelölte a külföldi manipuláció fő eszközeit a Szuverenitásvédelmi Hivatal

Hírlevél

Európa polgárai világosan érzékelik, hogy a médiatér idegen államok által szervezett befolyásolási kísérletek célpontjává vált. A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet megbízásából készült, 27 országra kiterjedő felmérés egyértelműen kimutatta: a kontinens lakosságának többsége már találkozott olyan médiatartalmakkal, amelyek idegen hatalmak propagandacéljait szolgálják. A kutatás szerint a külföldi finanszírozás mögött kőkemény politikai érdekérvényesítés, manipuláció húzódik meg.
Szuverenitásvédelmi Hivatalmédiatérmanipuláció

A közvélemény elsöprő arányban az online térben látja a legnagyobb veszélyt – derül ki a Szuverenitsvédelmi Hivatal felméréséből. Míg a televízió vagy a rádió befolyásolási, manipulációs potenciálja csökken, addig a közösségi média, az influenszerek és a hírportálok váltak a külföldi manipuláció fő eszközeivé. 

Harc a médaimanipuláció ellen – Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke Fotó: Lánczi Tamás / Facebook
Hazánkban különösen az online hírportálok és a közösségi média bizonyultak veszélyforrásnak: a megkérdezettek több mint 70 százaléka ezekben érzékeli a beavatkozás kockázatát.

A magyarok többsége nem kér a manipulációból

A Szuverenitásvédelmi Hivatal felmérése rávilágít: Európa lakossága egységesen elutasítja az idegen befolyásgyakorlást, és döntő többségben követeli a médiafinanszírozás teljes átláthatóságát. Az európai polgárok 89 százaléka tartja nélkülözhetetlennek, hogy a politikai médiatermékek pénzügyi háttere nyilvános legyen. Magyarországon ez az arány 88 százalék, vagyis 

a magyar emberek egyértelműen a szuverenitás és az átláthatóság oldalán állnak.

A kutatási adatok tanúsága szerint tehát Európa polgárai tisztában vannak a médiatér mesterséges átalakításának veszélyeivel, és egyre határozottabban várják el a külföldi befolyás visszaszorítását.

A kutatás eredményei összhangban állnak a Szuverenitásvédelmi Hivatal korábbi vizsgálataival, amelyek feltárták a globalista, progresszív nyomásgyakorló hálózat működési mechanizmusait. A hálózat célja kettős: a globalista elit érdekeivel ellentétes politikai álláspontok felszámolása a közbeszédben, valamint a nemzetállamokat és azok polgárait megillető szuverén döntéshozatal feltételeinek ellehetetlenítése.

 

