Mario Draghi: Az EU gazdasági teljesítménye rosszabb, mint tavaly ilyenkor

Egy év telt el azóta, hogy Mario Draghi, az Európai Központi Bank volt elnöke bemutatta jelentését az EU versenyképességéről. A XXI. Század Intézet új kutatása szerint a Draghi-jelentés az eddigi legőszintébb diagnózis volt az Európai Unió állapotáról; őszintébb, mint az elmúlt két évtized bármely évértékelője az Európai Bizottság aktuális vezetőjétől.

Vágólapra másolva!

Petri Bernadett legújabb, Európa zsákutcában – Magyarország útja az önrendelkezés című elemzéséből kiderül: Mario Draghi az uniós jelentés első évfordulóján felszólalt egy versenyképességi konferencián, ahol konkrétan az Európai Bizottságot okolta azért, hogy az EU gazdasági teljesítménye még lejjebb csúszott, mint 12 hónappal ezelőtt. Ursula Von der Leyen, Európai Bizottság elnöke köszönti Mario Draghi közgazdászt, volt olasz miniszterelnököt a „Draghi-jelentés: egy év elteltével” című konferencián Brüsszelben, 2025. szeptember 16-án (Fotó: Dursun Aydemir/Anadolu/AFP) Draghit nem veszik komolyan Nem tűnik úgy, mintha az Európai Bizottság komolyan venné az irányváltás szükségességét, inkább a tagállamok feje fölött, újabb közös adósságokkal, politikai nyomásgyakorlással és a szuverenitás további gyengítésével próbálja leplezni a hanyatlás tényét – összegez a XXI. Század Intézet vezető kutatója, hangsúlyozva, hoogy Draghi diagnózisa világos: Európa csak akkor maradhat versenyképes, ha a nemzetállamokra építve erősíti meg gazdaságát, energiabiztonságát és geopolitikai súlyát.

Petri Bernadett kifejti, a 2026-os választás tétje, hogy hazánk meg tudja-e őrizni a nemzeti önrendelkezésre épülő, sikeres gazdasági és társadalompolitikai modelljét, vagy visszacsúszik arra a függőségi pályára, amelyet Brüsszel a szuverenitás korlátozása révén kijelöl számára. Petri Bernadett a Draghi-jelentés egyéves évfordulója alkalmából tekintette át az Európai Unió gazdasági teljesítményét és jövőbeli költségvetéssel kapcsolatos visszásságokat.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!