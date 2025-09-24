Mario Draghi: Az EU gazdasági teljesítménye rosszabb, mint tavaly ilyenkor

Petri Bernadett legújabb, Európa zsákutcában – Magyarország útja az önrendelkezés című elemzéséből kiderül: Mario Draghi az uniós jelentés első évfordulóján felszólalt egy versenyképességi konferencián, ahol konkrétan
az Európai Bizottságot okolta azért, hogy az EU gazdasági teljesítménye még lejjebb csúszott, mint 12 hónappal ezelőtt.
Nem tűnik úgy, mintha az Európai Bizottság komolyan venné az irányváltás szükségességét, inkább a tagállamok feje fölött, újabb közös adósságokkal, politikai nyomásgyakorlással és a szuverenitás további gyengítésével próbálja leplezni a hanyatlás tényét – összegez a XXI. Század Intézet vezető kutatója, hangsúlyozva, hoogy Draghi diagnózisa világos:
Európa csak akkor maradhat versenyképes, ha a nemzetállamokra építve erősíti meg gazdaságát, energiabiztonságát és geopolitikai súlyát.
Petri Bernadett kifejti, a 2026-os választás tétje, hogy
hazánk meg tudja-e őrizni a nemzeti önrendelkezésre épülő, sikeres gazdasági és társadalompolitikai modelljét, vagy visszacsúszik arra a függőségi pályára, amelyet Brüsszel a szuverenitás korlátozása révén kijelöl számára.
Petri Bernadett a Draghi-jelentés egyéves évfordulója alkalmából tekintette át az Európai Unió gazdasági teljesítményét és jövőbeli költségvetéssel kapcsolatos visszásságokat.