12 ezer ember örömujjongása a Columbia Egyetem magyar professzorának szavai nyomán

Fantasztikus hangulatban, telt házat jelentő 12 ezer ember előtt zajlott a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozója a Papp László Sportarénában. A lelátók zsúfolásig megteltek, a színpadi program Demjén Ferenc fellépésével kezdődött. Pódiumbeszélgetésben vett részt Márka Szabolcs a kozmikus gravitációs hullámok társfelfedezője is, akinek széleskörű kutatásai az asztrofizikától a biofizikáig terjednek.
A rendezvényen felszólalt Kocsis Máté és Lázár János is, majd Orbán Viktor miniszterelnök szavait hatalmas ováció követte.
A színpadon Márka Szabolcs, a New York-i Columbia Egyetem asztrofizikus-professzora, valamint Jakab Roland informatika-díjas mutatták be, mit jelent számukra a magyarság.
Márka Szabolcs hangsúlyozta, bár bejárta a világot, mégis „a Zemplén, a Bodrog és a Nyírség dombjai” jelölik ki számára az otthont.
Kifejezte, hogy a jövőt most nevelkedő gyerekek írják, s minden szülőt arra bátorított, támogassa a kíváncsi, tehetséges gyermeket – mert
a jövő laborja csak egy drága szoba a briliáns elmék nélkül.”
Az az ország, aki megtartja a tehetségeit, erős marad”
– fogalmazott Márka Szabolcs, jelezve, hogy a tudományos és alkotó ember fontos szerepet játszik a nemzeti felemelkedésben.