Rendkívüli

Itt van Amerika új szuperbombázója, Kína retteghet

Charlie Kirk

Botrányos videó szivárgott ki a Charlie Kirk halálán gusztustalanul gúnyolódó Márki-Zay Péterről

Miközben Batidában vérfagyasztó aszfaltrajzok születtek, Márki-Zay Péter ahelyett, hogy elhatárolódott volna, röhögve beszélt arról, hogy neki semmi köze a közbeszéd eldurvulásához — és cinikusan kigúnyolta Charlie Kirk-öt.
A hódmezővásárhelyi Batidán rendezett úgynevezett „aszfaltrajzverseny” a baloldali tiszás mozgalom erőszakos szimbólumává vált. A rendezvényen egyértelmű, kivégzésre buzdító feliratok jelentek meg, köztük a „Könyörgöm, akasszuk fel!” és az „L.J. = C. Kirk” felirat, amely Lázár Jánost hasonlította a nemrégiben meggyilkolt amerikai jobboldali influenszerhez. A botrány önmagában is súlyos, ám a helyzetet csak tovább élezte a Márki-Zay Péterről előkerült új videó.

Márki-Zay
Magyar Péter (b) és szövetségese, a tiszássá vedlő Márki-Zay Péter

Márki-Zay nevetve hárítja a felelősséget

A nyilvánosságra került felvételen a tiszássá vedlő baloldali politikus nemhogy elhatárolódott volna az erőszakos üzenetektől, hanem röhögcsélve reagált arra a felvetésre, hogy felelősség terheli a közbeszéd eldurvulásáért. Ezzel nyíltan bagatellizálta a batidai rajzverseny súlyosságát.

Mindezt tetézte azzal, hogy az amerikai merénylet áldozatát, Charlie Kirket gúnyosan „Calvin Klein”-nak nevezte, kacarászva jelezve, hogy nem is tudja, kicsoda. Ez a cinikus, lekezelő magatartás sokak szerint minden határt átlépett.

Orbán Viktor: „Hát így árad”

Orbán Viktor miniszterelnök rövid, ám annál erőteljesebb üzenetet küldött közösségi oldalán:

Hát így árad.”

Ez a mondat tökéletesen összefoglalja, hogy a baloldali tiszás mozgalom mára a gyűlölet és a felelőtlenség forrásává vált. A kormányfő világossá tette: a politikai erőszak és a bagatellizálás nem kaphat teret a magyar közéletben.

Lázár János: „Akasztás, fejbelövés, kivégzés. Már nálunk is!”

A botrány közvetlen célpontja, Lázár János szintén megszólalt, és élesen elítélte a történteket:

Akasztás, fejbelövés, kivégzés. Már nálunk is! Tiszások! Ilyen a ti szeretetetek!? Ilyen országot akartok? Mi biztosan nem!”

– írta Facebook-posztjában.

Lázár üzenete egyértelmű: a kormány nem fogja eltűrni a gyűlöletkeltést és az uszítást.

A nemzetközi kontextus

A botrány külön súlyát adja, hogy mindez egy friss amerikai politikai gyilkosság árnyékában történt. A batidai feliratok és Márki-Zay cinikus nevetgélése közvetlen utalást teremtett a tragédiára, így a magyar politikai közélet válsága immár nemzetközi figyelmet is kaphat.

A baloldal igazi arca

A mostani ügy világosan mutatja: a baloldal vezetői nemcsak hogy nem határolódnak el az erőszaktól, hanem cinikusan nevetnek azon, ha a közvélemény felelősségüket firtatja. Márki-Zay Péter és a Tisza Párt így végleg lelepleződött: nem a szeretet és demokrácia képviselői, hanem a gyűlölet és a bagatellizálás szószólói.

Következmények

Ez a botrány nemcsak Márki-Zay személyes hitelességét – ha van neki ilyenje – rombolja szét, hanem az egész baloldal politikai morális válságát leplezi le. Kijelenthetjük, hogy ennek nyomán

  • a baloldal hitelessége végleg összeomlik,
  • a kormány jogi lépéseket mérlegelhet az erőszakra buzdítás miatt,
  • nemzetközi szinten is súlyos szégyen, hogy egy magyar politikus egy ember meggyilkolása után kacarászva gúnynéven illette az áldozatot.

 

