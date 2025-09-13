Botrányos videó szivárgott ki a Charlie Kirk halálán gusztustalanul gúnyolódó Márki-Zay Péterről

A hódmezővásárhelyi Batidán rendezett úgynevezett „aszfaltrajzverseny” a baloldali tiszás mozgalom erőszakos szimbólumává vált. A rendezvényen egyértelmű, kivégzésre buzdító feliratok jelentek meg, köztük a „Könyörgöm, akasszuk fel!” és az „L.J. = C. Kirk” felirat, amely Lázár Jánost hasonlította a nemrégiben meggyilkolt amerikai jobboldali influenszerhez. A botrány önmagában is súlyos, ám a helyzetet csak tovább élezte a Márki-Zay Péterről előkerült új videó.

Magyar Péter (b) és szövetségese, a tiszássá vedlő Márki-Zay Péter

Márki-Zay nevetve hárítja a felelősséget

A nyilvánosságra került felvételen a tiszássá vedlő baloldali politikus nemhogy elhatárolódott volna az erőszakos üzenetektől, hanem röhögcsélve reagált arra a felvetésre, hogy felelősség terheli a közbeszéd eldurvulásáért. Ezzel nyíltan bagatellizálta a batidai rajzverseny súlyosságát.

Mindezt tetézte azzal, hogy az amerikai merénylet áldozatát, Charlie Kirket gúnyosan „Calvin Klein”-nak nevezte, kacarászva jelezve, hogy nem is tudja, kicsoda. Ez a cinikus, lekezelő magatartás sokak szerint minden határt átlépett.

Orbán Viktor: „Hát így árad”

Orbán Viktor miniszterelnök rövid, ám annál erőteljesebb üzenetet küldött közösségi oldalán:

Hát így árad.”

Ez a mondat tökéletesen összefoglalja, hogy a baloldali tiszás mozgalom mára a gyűlölet és a felelőtlenség forrásává vált. A kormányfő világossá tette: a politikai erőszak és a bagatellizálás nem kaphat teret a magyar közéletben.

Lázár János: „Akasztás, fejbelövés, kivégzés. Már nálunk is!”

A botrány közvetlen célpontja, Lázár János szintén megszólalt, és élesen elítélte a történteket:

Akasztás, fejbelövés, kivégzés. Már nálunk is! Tiszások! Ilyen a ti szeretetetek!? Ilyen országot akartok? Mi biztosan nem!”

– írta Facebook-posztjában.

Lázár üzenete egyértelmű: a kormány nem fogja eltűrni a gyűlöletkeltést és az uszítást.

A nemzetközi kontextus

A botrány külön súlyát adja, hogy mindez egy friss amerikai politikai gyilkosság árnyékában történt. A batidai feliratok és Márki-Zay cinikus nevetgélése közvetlen utalást teremtett a tragédiára, így a magyar politikai közélet válsága immár nemzetközi figyelmet is kaphat.