Márki-Zay Péter: „Slava Ukraini!” – avagy így lesz a politikai pózolás jutalma ukrán katonai kitűző

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, egyben a balliberális ellenzék hajdanvolt, önjelölt megváltója ismét színpadra lépett - ezúttal a Facebookon. A fő attrakció: az ukrán nagykövet, Fegyir Sándor fogadása a hódmezővásárhelyi városházán.

Márki-Zay Péter a bukott ellenzéki messiás most Ukrajnában látja a lehetőséget. Fotó: Facebook

Márki-Zay Péter számára a balliberális politikai performansz a fontos

A bejegyzés szirupos tisztelettel övezte a diplomatát, akit Márki-Zay a „lövészárok professzoraként” emlegetett, és akinek életútja szerinte maga a hősiesség tankönyvi példája.

Apró szépséghiba, hogy miközben a polgármester dagadó kebellel zengedezik az ukrán hősiességről, egy árva szót sem ejtett arról, hogy ugyanez az ukrán állam sorra nyirbálja meg a kárpátaljai magyarok jogait.

A magyar nyelv eltörlése?

A kisebbségi közösségek zaklatása?

Az ukrán titkosszolgálat lejárató akciói?

Márki-Zay politikai napirendjében ezeknek egyszerűen nincs helye.

Kényelmetlen kérdések, amelyek nem kerültek elő

Miközben a poszt bőven idézte a „Putyin-bérencezős” Orbán kormány ellenes retorikát, feltűnően hiányzott minden szó arról, hogy vajon a magyar energiabiztonságot veszélyeztető dróntámadások a Barátság olajvezeték ellen tovább folytatódnak-e.

A kárpátaljai magyar közösség helyzetének rendezése?

Ugyan, kit érdekel, ha egyszer ukrán katonai érdemérem is csilloghat a politikai kabát hajtókáján!

Katonai kitüntetés „ajándékba”?

A történet végén az lett a hab a tortán, hogy Márki-Zay úr egy olyan „katonai ékítményt” kapott a nagykövettől, amit az ukrán katonák viselnek az egyenruhájukon.

Mintha csak egy politikai hűségjelvényt adtak volna át - jutalomként a feltétel nélküli „Slava Ukraini”-zásért.

Önmagáért való politikai színjáték

Mindez világosan megmutatja: Márki-Zay Péter számára a hazai választók érdekei másodlagosak. Az első a póz, a gesztus, a politikai önfényezés a „szabadságért harcoló Ukrajna” mantrázásával és a katonai jelvények gyűjtögetése révén – nyilvánvalóan az ezért járó külföldi tapsért.

A kárpátaljai magyarok ügyében viszont csend, ahogy hallgatás a magyar energiaellátás biztonságáról is.